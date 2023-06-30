Укр

С щепоткой любви: невероятный клубничный квас от украинского шеф-повара (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Отличный вариант освежающего напитка
Отличный вариант освежающего напитка. Фото ТСН

Идеально для летней жары

Квас – это традиционный украинский напиток. Его пили в жару наши предки. Кроме традиционного хлебного кваса, сейчас есть множество вариаций напитка.

Украинский шеф-повар Андрей Клюс на своем ютуб-канале рассказал, как приготовить вкусный клубничный квас. Понадобится несколько ингредиентов, и обязательно крошка любви.

Ингредиенты:

  • 500 г клубники
  • 1 л воды
  • 5 г свежих дрожжей
  • 150 г сахара
  • 15 мл лимонного сока (или 1 г лимонной кислоты)
  • щепотка любви

Способ приготовления:

  1. Промываем и очищаем от хвостиков клубнику. Перебиваем ягоды блендером в однородную массу
  2. Добавляем другие компоненты. Тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в окрошку на ночь.
  3. Утром процеживаем напиток через сито. Разливаем будущий квас по бутылкам – доливаем не до конца, ведь бутылка будет раздуваться от газа.
  4. Закрываем крышками. Бутылки оставляем в холодильнике на один день.

На следующий день можно пробовать. Вообще напиток может храниться в холодильнике 1-2 недели в холодильнике, но это маловероятно — вы выпьете его сразу. Также мы рассказывали, как варить квас из бузины.

Теги:
#Рецепт #Клубника #Напиток #Квас