С щепоткой любви: невероятный клубничный квас от украинского шеф-повара (видео)
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Идеально для летней жары
Квас – это традиционный украинский напиток. Его пили в жару наши предки. Кроме традиционного хлебного кваса, сейчас есть множество вариаций напитка.
Украинский шеф-повар Андрей Клюс на своем ютуб-канале рассказал, как приготовить вкусный клубничный квас. Понадобится несколько ингредиентов, и обязательно крошка любви.
Ингредиенты:
- 500 г клубники
- 1 л воды
- 5 г свежих дрожжей
- 150 г сахара
- 15 мл лимонного сока (или 1 г лимонной кислоты)
- щепотка любви
Способ приготовления:
- Промываем и очищаем от хвостиков клубнику. Перебиваем ягоды блендером в однородную массу
- Добавляем другие компоненты. Тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в окрошку на ночь.
- Утром процеживаем напиток через сито. Разливаем будущий квас по бутылкам – доливаем не до конца, ведь бутылка будет раздуваться от газа.
- Закрываем крышками. Бутылки оставляем в холодильнике на один день.
На следующий день можно пробовать. Вообще напиток может храниться в холодильнике 1-2 недели в холодильнике, но это маловероятно — вы выпьете его сразу. Также мы рассказывали, как варить квас из бузины.