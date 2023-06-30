С щепоткой любви: невероятный клубничный квас от украинского шеф-повара (видео)

Идеально для летней жары

Квас – это традиционный украинский напиток. Его пили в жару наши предки. Кроме традиционного хлебного кваса, сейчас есть множество вариаций напитка.

Украинский шеф-повар Андрей Клюс на своем ютуб-канале рассказал, как приготовить вкусный клубничный квас. Понадобится несколько ингредиентов, и обязательно крошка любви.

Ингредиенты:

500 г клубники

1 л воды

5 г свежих дрожжей

150 г сахара

15 мл лимонного сока (или 1 г лимонной кислоты)

щепотка любви

Способ приготовления:

Промываем и очищаем от хвостиков клубнику. Перебиваем ягоды блендером в однородную массу Добавляем другие компоненты. Тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в окрошку на ночь. Утром процеживаем напиток через сито. Разливаем будущий квас по бутылкам – доливаем не до конца, ведь бутылка будет раздуваться от газа. Закрываем крышками. Бутылки оставляем в холодильнике на один день.

На следующий день можно пробовать. Вообще напиток может храниться в холодильнике 1-2 недели в холодильнике, но это маловероятно — вы выпьете его сразу. Также мы рассказывали, как варить квас из бузины.