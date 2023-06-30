Укр

Секретный рецепт блинов: будут ажурные и тоненькие, как паутинка

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чем больше пузырьков — тем больше "кружевная" на блинчиках
Чем больше пузырьков — тем больше "кружевная" на блинчиках. Фото Голая Правда

Для замечательных блинов стоит знать хороший рецепт

Мы рассказывали, как готовить вкусный бюджетный пудинг. Еще один отличный вариант десерта – блины со сладкой начинкой.

Вместе с ProstoWay рассказываем, как приготовить их особенно вкусными, тонкими и кружевными. Секрет – в тесте на молоке с кипятком. Чтобы блины вышли как кружево, тесто должно быть очень редким и пузырчатым. Чем больше пузырьков будет в тесте, тем ажурнее выйдут блины.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Молоко – 200 мл
  • Вода – 200 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 3 столовые ложки
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца, соль и сахар миксером. Перемешиваем молоко и воду и выливаем жидкость в яичную смесь.
  2. Постепенно в массу просеиваем муку и взбиваем тесто. Должно быть без комочков. Если есть возможность, отставляем тесто на 15-20 минут.
  3. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде по 20 секунд с каждой стороны до золотистости. Блинчики получатся очень тоненькие и с дырочками.

Такие блины подают на стол с вареньем или ягодами, но завернуть можно любую начинку. Очень вкусно есть их с домашней сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Блины