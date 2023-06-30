Секретный рецепт блинов: будут ажурные и тоненькие, как паутинка
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Для замечательных блинов стоит знать хороший рецепт
Мы рассказывали, как готовить вкусный бюджетный пудинг. Еще один отличный вариант десерта – блины со сладкой начинкой.
Вместе с ProstoWay рассказываем, как приготовить их особенно вкусными, тонкими и кружевными. Секрет – в тесте на молоке с кипятком. Чтобы блины вышли как кружево, тесто должно быть очень редким и пузырчатым. Чем больше пузырьков будет в тесте, тем ажурнее выйдут блины.
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Молоко – 200 мл
- Вода – 200 мл
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 3 столовые ложки
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца, соль и сахар миксером. Перемешиваем молоко и воду и выливаем жидкость в яичную смесь.
- Постепенно в массу просеиваем муку и взбиваем тесто. Должно быть без комочков. Если есть возможность, отставляем тесто на 15-20 минут.
- Жарим блины на хорошо разогретой сковороде по 20 секунд с каждой стороны до золотистости. Блинчики получатся очень тоненькие и с дырочками.
Такие блины подают на стол с вареньем или ягодами, но завернуть можно любую начинку. Очень вкусно есть их с домашней сгущенкой.