Секретный рецепт блинов: будут ажурные и тоненькие, как паутинка

Для замечательных блинов стоит знать хороший рецепт

Мы рассказывали, как готовить вкусный бюджетный пудинг. Еще один отличный вариант десерта – блины со сладкой начинкой.

Вместе с ProstoWay рассказываем, как приготовить их особенно вкусными, тонкими и кружевными. Секрет – в тесте на молоке с кипятком. Чтобы блины вышли как кружево, тесто должно быть очень редким и пузырчатым. Чем больше пузырьков будет в тесте, тем ажурнее выйдут блины.

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Молоко – 200 мл

Вода – 200 мл

Яйца – 2 шт

Сахар – 3 столовые ложки

Масло для жарки

Способ приготовления:

Взбиваем яйца, соль и сахар миксером. Перемешиваем молоко и воду и выливаем жидкость в яичную смесь. Постепенно в массу просеиваем муку и взбиваем тесто. Должно быть без комочков. Если есть возможность, отставляем тесто на 15-20 минут. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде по 20 секунд с каждой стороны до золотистости. Блинчики получатся очень тоненькие и с дырочками.

Такие блины подают на стол с вареньем или ягодами, но завернуть можно любую начинку. Очень вкусно есть их с домашней сгущенкой.