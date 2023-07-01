Почти невозможно поверить: карамель по этому рецепту получится волшебной

Вам не придется больше покупать в магазине

Карамель – настоящая находка на любой кухне. Ее можно использовать в качестве соуса для блинов, панкейков, оладий, а можно добавлять в кофе, мороженое и выпечку. Интересно, что для приготовления такого оригинального десерта понадобятся только доступные ингредиенты, а процесс приготовления займет не более 30 минут.

Побалуйте себя изысканной домашней карамелью по рецепту Shuba. Восхитительно нежный крем, с легкой текстурой и ванильным ароматом покорит сердце даже гурманов.

Как приготовить карамель дома

Ингредиенты на 4 порции:

сахарная пудра — 350 г;

вода — 150 мл.

Способ приготовления:

Перед приготовлением карамели возьмите кулинарный термометр и стальную кастрюлю с толстым и широким дном, что поможет предотвратить кристаллизацию сахара. Высыпьте сахар в кастрюлю и медленно влейте воду. Перемешайте и готовьте на среднем огне до закипания. Постоянно помешивайте, чтобы сахар растаял, и готовьте, пока смесь не станет золотистой. Сахар начнет карамелизироваться по мере испарения воды. Когда смесь достигнет температуры от 156 до 165 градусов, вы получите более светлую карамель. Когда она превышает 165 градусов (до 175 градусов и не выше), у вас будет более темная карамель. Снимите кастрюлю с огня и поместите на водяную баню с водой и льдом на несколько секунд, чтобы остановить приготовление смеси. С помощью ложки придайте карамели желаемую форму. После остывания она затвердеет. После этого вы сможете использовать декор для украшения десертов.

Кстати, сгущенное молоко тоже можно приготовить дома. Тем более, вам для этого нужно всего четыре ингредиента и немного времени.