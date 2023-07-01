Почти невозможно поверить: карамель по этому рецепту получится волшебной
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Вам не придется больше покупать в магазине
Карамель – настоящая находка на любой кухне. Ее можно использовать в качестве соуса для блинов, панкейков, оладий, а можно добавлять в кофе, мороженое и выпечку. Интересно, что для приготовления такого оригинального десерта понадобятся только доступные ингредиенты, а процесс приготовления займет не более 30 минут.
Побалуйте себя изысканной домашней карамелью по рецепту Shuba. Восхитительно нежный крем, с легкой текстурой и ванильным ароматом покорит сердце даже гурманов.
Как приготовить карамель дома
Ингредиенты на 4 порции:
- сахарная пудра — 350 г;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления:
- Перед приготовлением карамели возьмите кулинарный термометр и стальную кастрюлю с толстым и широким дном, что поможет предотвратить кристаллизацию сахара.
- Высыпьте сахар в кастрюлю и медленно влейте воду. Перемешайте и готовьте на среднем огне до закипания. Постоянно помешивайте, чтобы сахар растаял, и готовьте, пока смесь не станет золотистой. Сахар начнет карамелизироваться по мере испарения воды.
- Когда смесь достигнет температуры от 156 до 165 градусов, вы получите более светлую карамель. Когда она превышает 165 градусов (до 175 градусов и не выше), у вас будет более темная карамель.
- Снимите кастрюлю с огня и поместите на водяную баню с водой и льдом на несколько секунд, чтобы остановить приготовление смеси.
- С помощью ложки придайте карамели желаемую форму.
- После остывания она затвердеет. После этого вы сможете использовать декор для украшения десертов.
Кстати, сгущенное молоко тоже можно приготовить дома. Тем более, вам для этого нужно всего четыре ингредиента и немного времени.