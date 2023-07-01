Запеченный картофель по этому рецепту расхватают горячим еще с духовки

С этим рецептом вы приготовите невероятно вкусное блюдо

Если вы хотите порадовать домашних чем-нибудь вкусным, самое время приготовить для них запеченную картошку. Она всегда быстро готовится и получается вкусной.

Если же добавить в блюдо по рецепту "Редпост" сосиски, помидоры и сыр, то такой картофель будут "воровать" еще из духовки. За каждый ее кусочек будет идти такой бой, что придется готовить еще раз.

Как приготовить картофель с сосисками, помидорами и сыром

Ингредиенты на 4 порции:

картофель большой – 450 г;

сосиски – 200 г;

помидоры – 270 г;

сыр твердый – 90 г;

майонез – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

паприка молотая – 0,5 ч. ложки;

моль – 0,75 ч. ложки или по вкусу;

перец черный молотый – щепотка или по вкусу;

масло подсолнечное (для смазывания формы) – 2 ч. л.;

укроп свежий (для украшения, по желанию) – 5 г.

Способ приготовления:

Очистить картофель, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками среднего размера. Сосиски очистить от оболочки, порезать кружочками. Помидоры промыть, удалить плодоножки, порезать маленькими кубиками. В глубокой миске соединить картофель, сосиски и помидоры, добавить майонез, соль, черный молотый перец, молотую паприку, мелко нарезанный чеснок и перемешать. Дно формы для запекания смазать небольшим количеством растительного масла, переложить картофель с сосисками и помидорами. Поставить форму в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. По истечении времени достать форму из духовки, нанести натертый на большой терке сыр и поставить в духовку еще на 10 минут до расплавления сыра.

Перед подачей добавить зелень. Блюдо лучше всего подать с любимым соусом. Приятного аппетита!