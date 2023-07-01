Запеченный картофель по этому рецепту расхватают горячим еще с духовки
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С этим рецептом вы приготовите невероятно вкусное блюдо
Если вы хотите порадовать домашних чем-нибудь вкусным, самое время приготовить для них запеченную картошку. Она всегда быстро готовится и получается вкусной.
Если же добавить в блюдо по рецепту "Редпост" сосиски, помидоры и сыр, то такой картофель будут "воровать" еще из духовки. За каждый ее кусочек будет идти такой бой, что придется готовить еще раз.
Как приготовить картофель с сосисками, помидорами и сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель большой – 450 г;
- сосиски – 200 г;
- помидоры – 270 г;
- сыр твердый – 90 г;
- майонез – 100 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- паприка молотая – 0,5 ч. ложки;
- моль – 0,75 ч. ложки или по вкусу;
- перец черный молотый – щепотка или по вкусу;
- масло подсолнечное (для смазывания формы) – 2 ч. л.;
- укроп свежий (для украшения, по желанию) – 5 г.
Способ приготовления:
- Очистить картофель, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками среднего размера.
- Сосиски очистить от оболочки, порезать кружочками.
- Помидоры промыть, удалить плодоножки, порезать маленькими кубиками.
- В глубокой миске соединить картофель, сосиски и помидоры, добавить майонез, соль, черный молотый перец, молотую паприку, мелко нарезанный чеснок и перемешать.
- Дно формы для запекания смазать небольшим количеством растительного масла, переложить картофель с сосисками и помидорами.
- Поставить форму в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.
- По истечении времени достать форму из духовки, нанести натертый на большой терке сыр и поставить в духовку еще на 10 минут до расплавления сыра.
Перед подачей добавить зелень. Блюдо лучше всего подать с любимым соусом. Приятного аппетита!