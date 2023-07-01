Укр

Запеченный картофель по этому рецепту расхватают горячим еще с духовки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картофель с сосисками, помидорами и сыром семья будет просить ежедневно
Картофель с сосисками, помидорами и сыром семья будет просить ежедневно. Фото redpost.com.ua

С этим рецептом вы приготовите невероятно вкусное блюдо

Если вы хотите порадовать домашних чем-нибудь вкусным, самое время приготовить для них запеченную картошку. Она всегда быстро готовится и получается вкусной.

Если же добавить в блюдо по рецепту "Редпост" сосиски, помидоры и сыр, то такой картофель будут "воровать" еще из духовки. За каждый ее кусочек будет идти такой бой, что придется готовить еще раз.

Как приготовить картофель с сосисками, помидорами и сыром

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель большой – 450 г;
  • сосиски – 200 г;
  • помидоры – 270 г;
  • сыр твердый – 90 г;
  • майонез – 100 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • паприка молотая – 0,5 ч. ложки;
  • моль – 0,75 ч. ложки или по вкусу;
  • перец черный молотый – щепотка или по вкусу;
  • масло подсолнечное (для смазывания формы) – 2 ч. л.;
  • укроп свежий (для украшения, по желанию) – 5 г.

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками среднего размера.
  2. Сосиски очистить от оболочки, порезать кружочками.
  3. Помидоры промыть, удалить плодоножки, порезать маленькими кубиками.
  4. В глубокой миске соединить картофель, сосиски и помидоры, добавить майонез, соль, черный молотый перец, молотую паприку, мелко нарезанный чеснок и перемешать.
  5. Дно формы для запекания смазать небольшим количеством растительного масла, переложить картофель с сосисками и помидорами.
  6. Поставить форму в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.
  7. По истечении времени достать форму из духовки, нанести натертый на большой терке сыр и поставить в духовку еще на 10 минут до расплавления сыра.

Перед подачей добавить зелень. Блюдо лучше всего подать с любимым соусом. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Сосиски #Готовим дома #Запеченный картофель