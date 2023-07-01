"Хреновый" соус с печеными яблоками: витаминный рецепт всего из трех ингредиентов

Вы никогда больше не купите хрен в магазине

Без домашнего хрена невозможно себе представить ни праздничное застолье, ни семейный ужин. Пикантный вкус и витамины в составе делают эту закуску незаменимой в холодное время года. Мы уже готовили вкусный хрен со свеклой, теперь же попробуем сделать хрен с печеными яблоками.

Для такого соуса Рixelinform советует выбирать кусты в возрасте 2-3 лет, чтобы получить максимум пользы. Корни нужно вымочить в воде, а для цвета можно добавить лимонный сок. Такой острый и пикантный соус давно завоевал сердца многих, завоюет и ваше.

Как приготовить соус из хрена и яблок

Ингредиенты:

2 яблока;

30-50 гр хрена;

по своему вкусу чеснок, сахар и соль;

уксус (9% и по желанию) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Очистить яблоки от семян и запечь в духовке. Очистить корни хрена от кожуры, натереть их на терке или пропустить через мясорубку. Чеснок пропустить через пресс или вместе с хреном через мясорубку. Печеные яблоки и заготовленную смесь смешать с блендером в пюре, добавить соль и сахар. Соус готов.

Если нужно продлить срок хранения такой заправки то можно добавить в состав уксус. Однако этот продукт не лучше всего отразится на вкусовых свойствах соуса – закуска потеряет свою остроту.

Такое блюдо лучше подавать с любимым мясом. Ешьте и наслаждайтесь!