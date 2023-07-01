Зачем смешивать картофель и повидло: рецепт необычного десерта
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Из картофеля получится идеальная сладость
Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре – этот вопрос часто стоит перед многими. Есть масса простых, доступных и вкусных решений: котлеты, запеканки, зразы, пирожки. А могли бы вы подумать, что любимый картофель может стать основой для лакомства к чаю или кофе?
Печенье из картофельного теста по рецепту "Це Смак" — отличная идея, если на утро осталось картофельное пюре. Тем более что для этого понадобится минимальное количество ингредиентов и всего полчаса.
Как приготовить печенье из картофельного теста
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель – 125 г;
- пшеничная мука – 125 г;
- сахар – 4 ст. л.;
- ванильный сахар – 2 ч. л.;
- сливочное масло – 125 г;
- сахарная пудра, повидло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундирах. Остудите и натрите на мелкой терке. На этой же терке натрите сливочное масло.
- Добавьте сахар и ванильный сахар, тщательно перемешайте. Добавьте муку и вымесите тесто.
- Раскатайте тесто в пласт и вырежьте печенье с помощью формы. Положите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте блюдо около 12 минут при 170 градусах.
- Печенье остудите. Смажьте печенье повидлом и накройте другим печеньем. Перед подачей посыпьте лакомство сахарной пудрой.
А если хотите, чтобы печенье не черствело долгое время, добавьте один ингредиент. Так оно будет свежим долгое время.