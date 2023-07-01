Никакой муки, яиц и молока: приготовить десерт по этому рецепту быстрее, чем сходить в магазин
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Этот десерт заменит все магазинные сладости
Если вы и ваши близкие жить не могут без сладких десертов, но сомневаетесь в качестве магазинных, то такую вкуснятину можно приготовить своими руками. Получается она по вкусу не хуже, еще и полезней.
Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший, аппетитный рулет. В рецепте "Школи життя" только натуральные и качественные ингредиенты. Процесс приготовления такой вкусности совсем не сложен, а результат превзойдет ваши ожидания.
Как приготовить рулет из сухофруктов
Ингредиенты:
- финики – 150 г
- орехи – 150 г
- изюм — 30 г
- пасение подсолнечника – 50 г
- семена тыквы – 30 г
- чернослив – 100 г
- мед – 1 ст. л. по желанию;
По желанию для украшения рулета можно взять 100 г горького шоколада и кокосовое масло.
Способ приготовления:
- Орехи измельчить в блендере.
- Размельчить семена подсолнечника и тыквы, добавить к орехам.
- Финики залить кипятком, хорошо перемешать ложкой, откинуть на дуршлаг и промыть в теплой воде. Их нужно измельчить практически в пюре.
- Измельченные чернослив и изюм добавить в финики.
- Перемешать все ингредиенты, при желании добавить 1 ст. л. меда.
- С помощью пищевой пленки сформировать из массы рулет
- Обвалять в кунжуте и кокосовой стружке.
- Растопить шоколад с кусочком кокосового масла, полить рулет.
Поставить десерт в холодильник до полного застывания шоколада. Если же использовать в качестве украшения кунжут, вкусняшку можно сразу подавать с любимым напитком. Приятного аппетита!