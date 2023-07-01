Никакой муки, яиц и молока: приготовить десерт по этому рецепту быстрее, чем сходить в магазин

Этот десерт заменит все магазинные сладости

Если вы и ваши близкие жить не могут без сладких десертов, но сомневаетесь в качестве магазинных, то такую вкуснятину можно приготовить своими руками. Получается она по вкусу не хуже, еще и полезней.

Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший, аппетитный рулет. В рецепте "Школи життя" только натуральные и качественные ингредиенты. Процесс приготовления такой вкусности совсем не сложен, а результат превзойдет ваши ожидания.

Как приготовить рулет из сухофруктов

Ингредиенты:

финики – 150 г

орехи – 150 г

изюм — 30 г

пасение подсолнечника – 50 г

семена тыквы – 30 г

чернослив – 100 г

мед – 1 ст. л. по желанию;

По желанию для украшения рулета можно взять 100 г горького шоколада и кокосовое масло.

Способ приготовления:

Орехи измельчить в блендере. Размельчить семена подсолнечника и тыквы, добавить к орехам. Финики залить кипятком, хорошо перемешать ложкой, откинуть на дуршлаг и промыть в теплой воде. Их нужно измельчить практически в пюре. Измельченные чернослив и изюм добавить в финики. Перемешать все ингредиенты, при желании добавить 1 ст. л. меда. С помощью пищевой пленки сформировать из массы рулет Обвалять в кунжуте и кокосовой стружке. Растопить шоколад с кусочком кокосового масла, полить рулет.

Поставить десерт в холодильник до полного застывания шоколада. Если же использовать в качестве украшения кунжут, вкусняшку можно сразу подавать с любимым напитком. Приятного аппетита!