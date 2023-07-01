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Никакой муки, яиц и молока: приготовить десерт по этому рецепту быстрее, чем сходить в магазин

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы больше не захотите ничего другого
Вы больше не захотите ничего другого. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Этот десерт заменит все магазинные сладости

Если вы и ваши близкие жить не могут без сладких десертов, но сомневаетесь в качестве магазинных, то такую вкуснятину можно приготовить своими руками. Получается она по вкусу не хуже, еще и полезней.

Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший, аппетитный рулет. В рецепте "Школи життя" только натуральные и качественные ингредиенты. Процесс приготовления такой вкусности совсем не сложен, а результат превзойдет ваши ожидания.

Как приготовить рулет из сухофруктов

Ингредиенты:

  • финики – 150 г
  • орехи – 150 г
  • изюм — 30 г
  • пасение подсолнечника – 50 г
  • семена тыквы – 30 г
  • чернослив – 100 г
  • мед – 1 ст. л. по желанию;

По желанию для украшения рулета можно взять 100 г горького шоколада и кокосовое масло.

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить в блендере.
  2. Размельчить семена подсолнечника и тыквы, добавить к орехам.
  3. Финики залить кипятком, хорошо перемешать ложкой, откинуть на дуршлаг и промыть в теплой воде. Их нужно измельчить практически в пюре.
  4. Измельченные чернослив и изюм добавить в финики.
  5. Перемешать все ингредиенты, при желании добавить 1 ст. л. меда.
  6. С помощью пищевой пленки сформировать из массы рулет
  7. Обвалять в кунжуте и кокосовой стружке.
  8. Растопить шоколад с кусочком кокосового масла, полить рулет.

Поставить десерт в холодильник до полного застывания шоколада. Если же использовать в качестве украшения кунжут, вкусняшку можно сразу подавать с любимым напитком. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Сладость #Десерт #Готовим дома