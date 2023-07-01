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Как пожарить гору шницелей из горсти мяса: хитрый кулинарный трюк

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Шницели получаются очень сочными и сытными
Шницели получаются очень сочными и сытными. Фото Сегодня

Весь секрет – в использовании фарша

Мы говорили, как вкусно приготовить котлеты. Теперь делимся отличным рецептом шницелей.

Все любят эти биточки в хрустящей панировке. Однако при наличии небольшого количества мяса кажется, что за приготовление блюда можно не браться – все равно не получится приготовить столько, чтобы накормить всю семью. Но при использовании хитрого рецепта от Pixelinform можно приготовить вкусный шницель с минимальным количеством мяса.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг фарша;
  • четверть килограмма несвежего темного хлеба без корок;
  • одна луковица;
  • долька чеснока;
  • два куриных яйца;
  • специи с солью;
  • сухарики для панировки.

Способ приготовления:

  1. Хлеб следует отправить в миску с водой. Так его легко добавить в фарш.
  2. Когда хлеб размокнет, чуть-чуть отжимаем его от воды и смешиваем с фаршем. Вводим измельченный лук и чеснок, доводим до однородного состояния.
  3. Добавляем яйца, соль и любимые специи. Формируем сам шницель, панируем и отправляем на сковороду. Жарим с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Шницель получается очень нежным и сочным. Также мы рассказывали, как заморозить помидоры на зиму.

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#Рецепт #Мясо #Отбивные