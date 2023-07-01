Как пожарить гору шницелей из горсти мяса: хитрый кулинарный трюк

Весь секрет – в использовании фарша

Мы говорили, как вкусно приготовить котлеты. Теперь делимся отличным рецептом шницелей.

Все любят эти биточки в хрустящей панировке. Однако при наличии небольшого количества мяса кажется, что за приготовление блюда можно не браться – все равно не получится приготовить столько, чтобы накормить всю семью. Но при использовании хитрого рецепта от Pixelinform можно приготовить вкусный шницель с минимальным количеством мяса.

Ингредиенты:

0,5 кг фарша;

четверть килограмма несвежего темного хлеба без корок;

одна луковица;

долька чеснока;

два куриных яйца;

специи с солью;

сухарики для панировки.

Способ приготовления:

Хлеб следует отправить в миску с водой. Так его легко добавить в фарш. Когда хлеб размокнет, чуть-чуть отжимаем его от воды и смешиваем с фаршем. Вводим измельченный лук и чеснок, доводим до однородного состояния. Добавляем яйца, соль и любимые специи. Формируем сам шницель, панируем и отправляем на сковороду. Жарим с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Шницель получается очень нежным и сочным. Также мы рассказывали, как заморозить помидоры на зиму.