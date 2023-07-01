Невероятный украинский десерт, о котором вы могли не знать: готовим соложеники

Прекрасный способ порадовать себя и близких

Мы рассказывали, как готовить вкусную шпундру — давнее украинское блюдо. Теперь переходим к десертам. Делимся рецептом соложников.

Это блюдо готовится из нежных тонких блинчиков. Начинку готовим яблочную, но можно сделать любую фруктовую или ягодную. А увенчивает десерт легкая белковая шапочка. Рецепт совсем прост, как и набор продуктов. Как готовить соложники, рассказали на портале " Советница ".

Для теста:

230 мл молока

100-130 г муки

3 желтка

30 г сливочного масла

30 г сахара

0,5 чайной ложки соли

щепотка ванилина

Для начинки:

0,5 кг яблок

50 г сахара

50 г сливочного масла

Белковая масса:

3 белка

50 г сахара

Способ приготовления:

Желтки взбиваем с сахаром, ванилином и солью, добавляем муку, молоко и растопленное не горячее сливочное масло. Замешиваем. По консистенции тесто получается немного гуще, чем для обычных блинчиков. Жарим блинчики к румяной корочке с обеих сторон – получается примерно 9 штук диаметром 20 см. Яблоки режем маленькими кубиками. В сковороде растапливаем масло. Выкладываем яблоки, добавляем сахар. Тушим до растворения сахара. Выкладываем начинку на блинчики, каждый сворачиваем плотным рулетиком. Форму для запекания смазываем небольшим количеством сливочного масла. Плотно выкладываем блинчики. Для белковой массы взбиваем белки на пену. Не прекращая взбивания, всыпаем сахар. Взбиваем на плотную пену. Распределяем белковую массу сверху блинчиков. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Когда соложники полностью охладятся, нарезаем на порционные кусочки.

Этот десерт можно также сформировать в виде торта. Достаточно не сворачивать рулетики, а смазать блины начинкой, после чего покрыть заготовку взбитыми белками и запечь. Также мы рассказывали, как приготовить летние конфеты из трех ингредиентов.