Невероятный украинский десерт, о котором вы могли не знать: готовим соложеники
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Прекрасный способ порадовать себя и близких
Мы рассказывали, как готовить вкусную шпундру — давнее украинское блюдо. Теперь переходим к десертам. Делимся рецептом соложников.
Это блюдо готовится из нежных тонких блинчиков. Начинку готовим яблочную, но можно сделать любую фруктовую или ягодную. А увенчивает десерт легкая белковая шапочка. Рецепт совсем прост, как и набор продуктов. Как готовить соложники, рассказали на портале " Советница ".
Для теста:
- 230 мл молока
- 100-130 г муки
- 3 желтка
- 30 г сливочного масла
- 30 г сахара
- 0,5 чайной ложки соли
- щепотка ванилина
Для начинки:
- 0,5 кг яблок
- 50 г сахара
- 50 г сливочного масла
Белковая масса:
- 3 белка
- 50 г сахара
Способ приготовления:
- Желтки взбиваем с сахаром, ванилином и солью, добавляем муку, молоко и растопленное не горячее сливочное масло.
- Замешиваем. По консистенции тесто получается немного гуще, чем для обычных блинчиков. Жарим блинчики к румяной корочке с обеих сторон – получается примерно 9 штук диаметром 20 см.
- Яблоки режем маленькими кубиками. В сковороде растапливаем масло. Выкладываем яблоки, добавляем сахар.
- Тушим до растворения сахара. Выкладываем начинку на блинчики, каждый сворачиваем плотным рулетиком. Форму для запекания смазываем небольшим количеством сливочного масла. Плотно выкладываем блинчики.
- Для белковой массы взбиваем белки на пену. Не прекращая взбивания, всыпаем сахар. Взбиваем на плотную пену. Распределяем белковую массу сверху блинчиков.
- Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Когда соложники полностью охладятся, нарезаем на порционные кусочки.
Этот десерт можно также сформировать в виде торта. Достаточно не сворачивать рулетики, а смазать блины начинкой, после чего покрыть заготовку взбитыми белками и запечь. Также мы рассказывали, как приготовить летние конфеты из трех ингредиентов.