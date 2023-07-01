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Несколько минут – и лук можно есть ложками: рецепт супермаринада для овоща

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Сочный и хрустящий лучок
Сочный и хрустящий лучок. Фото РБК-Украина

Идеально для салатов, запеканок и бургеров

Лук во вкусной запеканке – необходимый компонент, как и в других многих блюдах. Однако, во многих рецептах, куда продукт кладут сырым, вкуснее будет использовать замаринованный лук, а не свеженарезанный.

Лук после маринования правильного остается хрустящим, но не горчится. Поэтому, чтобы добавить лук в салат, сельдь, бургеры, сэндвичи или любое другое блюдо, лучше его замариновать. Рассказываем о простом и быстром способе.

Ингредиенты:

  • Лук – 2-3 штуки
  • Соль – 0,5 чайной ложки
  • Кипяток – 1 стакан
  • Яблочный уксус – 1 столовая ложка
  • Сахар – 1 чайная кровать

Способ приготовления:

  1. Чистим лук и нарезаем его тоненькими кружочками. Выкладываем их в мисочку или банку. Желательно, чтобы там была крышка – так луковые "ароматы" не распространятся дальше сосуда.
  2. К луку кладем соль, сахар и яблочный уксус. Хорошо все перемешиваем, лучше всего тщательно промять руками. Так лук выпустит больше сока.
  3. Закрываем сосуд и оставляем лук на несколько минут. Затем открываем и заливаем крутым кипятком. Оставляем лук до полного остывания.
  4. Когда банка выстигнет, перекладываем луковые кружочки на дуршлаг и промываем проточной водой.

Такой лук не будет горчить, но останется хрустящим. Также мы рассказывали, как лишить горечи баклажаны.

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#Рецепт #Лук #Маринад