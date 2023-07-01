Несколько минут – и лук можно есть ложками: рецепт супермаринада для овоща
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Идеально для салатов, запеканок и бургеров
Лук во вкусной запеканке – необходимый компонент, как и в других многих блюдах. Однако, во многих рецептах, куда продукт кладут сырым, вкуснее будет использовать замаринованный лук, а не свеженарезанный.
Лук после маринования правильного остается хрустящим, но не горчится. Поэтому, чтобы добавить лук в салат, сельдь, бургеры, сэндвичи или любое другое блюдо, лучше его замариновать. Рассказываем о простом и быстром способе.
Ингредиенты:
- Лук – 2-3 штуки
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Кипяток – 1 стакан
- Яблочный уксус – 1 столовая ложка
- Сахар – 1 чайная кровать
Способ приготовления:
- Чистим лук и нарезаем его тоненькими кружочками. Выкладываем их в мисочку или банку. Желательно, чтобы там была крышка – так луковые "ароматы" не распространятся дальше сосуда.
- К луку кладем соль, сахар и яблочный уксус. Хорошо все перемешиваем, лучше всего тщательно промять руками. Так лук выпустит больше сока.
- Закрываем сосуд и оставляем лук на несколько минут. Затем открываем и заливаем крутым кипятком. Оставляем лук до полного остывания.
- Когда банка выстигнет, перекладываем луковые кружочки на дуршлаг и промываем проточной водой.
Такой лук не будет горчить, но останется хрустящим. Также мы рассказывали, как лишить горечи баклажаны.