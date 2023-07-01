Несколько минут – и лук можно есть ложками: рецепт супермаринада для овоща

Идеально для салатов, запеканок и бургеров

Лук во вкусной запеканке – необходимый компонент, как и в других многих блюдах. Однако, во многих рецептах, куда продукт кладут сырым, вкуснее будет использовать замаринованный лук, а не свеженарезанный.

Лук после маринования правильного остается хрустящим, но не горчится. Поэтому, чтобы добавить лук в салат, сельдь, бургеры, сэндвичи или любое другое блюдо, лучше его замариновать. Рассказываем о простом и быстром способе.

Ингредиенты:

Лук – 2-3 штуки

Соль – 0,5 чайной ложки

Кипяток – 1 стакан

Яблочный уксус – 1 столовая ложка

Сахар – 1 чайная кровать

Способ приготовления:

Чистим лук и нарезаем его тоненькими кружочками. Выкладываем их в мисочку или банку. Желательно, чтобы там была крышка – так луковые "ароматы" не распространятся дальше сосуда. К луку кладем соль, сахар и яблочный уксус. Хорошо все перемешиваем, лучше всего тщательно промять руками. Так лук выпустит больше сока. Закрываем сосуд и оставляем лук на несколько минут. Затем открываем и заливаем крутым кипятком. Оставляем лук до полного остывания. Когда банка выстигнет, перекладываем луковые кружочки на дуршлаг и промываем проточной водой.

Такой лук не будет горчить, но останется хрустящим. Также мы рассказывали, как лишить горечи баклажаны.