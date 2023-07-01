Укр

Простейшая классическая намазка за пять минут: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусно намазывать такой паштет на хлеб
Очень вкусно намазывать такой паштет на хлеб. Фото food.obozrevatel.com

Идеально для быстрого перекуса

Мы рассказывали, как приготовить вкусную венгерскую намазку. Теперь делимся рецептом очень простой пасты. В считанные минуты можно позаботиться о перекусах на несколько дней — ведь такая намазка спокойно хранится в холодильнике до трех суток.

Рецепт базовый – в него можно добавлять разные добавки по своему вкусу. Например, если хотите сделать блюдо более пикантным — добавьте несколько зубчиков чеснока, если более нежным — сливочного сыра. Хотя намазка и так имеет достойный вкус. Паштет имеет нежную и мягкую текстуру, а еще высокую питательную ценность.

Ингредиенты:

  • яйца — 6 штук;
  • соль, перец, укроп – по вкусу;
  • майонез или сметана.

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем. Чистим их от скорлупы и забрасываем в блендер. Туда же всыпаем соль, перец, специи и укроп.
  2. Все перебиваем в однородную массу. Если есть время – охлаждаем перед употреблением.

Такой паштет очень вкусен, если смазывать его не просто на хлеб, а на подсушенные на масле в сковороде греночки. Также мы делились вкусным рецептом горячих бутербродов, идеальных к завтраку.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Бутерброды #намазка