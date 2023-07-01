Простейшая классическая намазка за пять минут: простой рецепт

Идеально для быстрого перекуса

Мы рассказывали, как приготовить вкусную венгерскую намазку. Теперь делимся рецептом очень простой пасты. В считанные минуты можно позаботиться о перекусах на несколько дней — ведь такая намазка спокойно хранится в холодильнике до трех суток.

Рецепт базовый – в него можно добавлять разные добавки по своему вкусу. Например, если хотите сделать блюдо более пикантным — добавьте несколько зубчиков чеснока, если более нежным — сливочного сыра. Хотя намазка и так имеет достойный вкус. Паштет имеет нежную и мягкую текстуру, а еще высокую питательную ценность.

Ингредиенты:

яйца — 6 штук;

соль, перец, укроп – по вкусу;

майонез или сметана.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем. Чистим их от скорлупы и забрасываем в блендер. Туда же всыпаем соль, перец, специи и укроп. Все перебиваем в однородную массу. Если есть время – охлаждаем перед употреблением.

Такой паштет очень вкусен, если смазывать его не просто на хлеб, а на подсушенные на масле в сковороде греночки. Также мы делились вкусным рецептом горячих бутербродов, идеальных к завтраку.