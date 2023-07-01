Несколько продуктов – и готово: рецепт простейшего десерта с клубникой
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Клубника идеально подходит для десертов
Если вам уже успели надоесть пироги с клубникой, обратите внимание на этот лёгкий десерт. Предлагаем приготовить отличные прохладные сладости – трайфл.
Преимущество трайфла состоит в том, что ингредиенты можно постоянно менять. Он легко готовится, а получается невероятно нежным и вкусным. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 300 г клубники
- 100 г песочного печенья
- 2–3 шт. зефира
- 200 мл жирной сметаны
- 125 г сахара
- черный шоколад
- вафельные трубочки
Способ приготовления:
- Тщательно моем клубнику. Отрываем плодоножки, просушиваем ягоды.
- Клубнику и зефир нарезаем кубиками. Печенье ломаем кусочками.
- Сметану взбиваем с сахаром до загустения. Лучше всего для этого использовать миксер.
- Выкладываем в креманки слоями печенье, зефир, клубнику и крем. Заполняем доверху, чередуя слои.
Украшаем тертым шоколадом и вафельными трубочками. Перед подачей лучше выдержать десерт в холодильнике минимум час. Еще лучше – оставить на ночь. Так слои пропитаются наилучшим образом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный рисовый пудинг.