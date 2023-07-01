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Несколько продуктов – и готово: рецепт простейшего десерта с клубникой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно приготовьте, пока есть клубника
Обязательно приготовьте, пока есть клубника. Фото Янусина Кухня

Клубника идеально подходит для десертов

Если вам уже успели надоесть пироги с клубникой, обратите внимание на этот лёгкий десерт. Предлагаем приготовить отличные прохладные сладости – трайфл.

Преимущество трайфла состоит в том, что ингредиенты можно постоянно менять. Он легко готовится, а получается невероятно нежным и вкусным. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 300 г клубники
  • 100 г песочного печенья
  • 2–3 шт. зефира
  • 200 мл жирной сметаны
  • 125 г сахара
  • черный шоколад
  • вафельные трубочки

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем клубнику. Отрываем плодоножки, просушиваем ягоды.
  2. Клубнику и зефир нарезаем кубиками. Печенье ломаем кусочками.
  3. Сметану взбиваем с сахаром до загустения. Лучше всего для этого использовать миксер.
  4. Выкладываем в креманки слоями печенье, зефир, клубнику и крем. Заполняем доверху, чередуя слои.

Украшаем тертым шоколадом и вафельными трубочками. Перед подачей лучше выдержать десерт в холодильнике минимум час. Еще лучше – оставить на ночь. Так слои пропитаются наилучшим образом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный рисовый пудинг.

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