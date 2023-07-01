Несколько продуктов – и готово: рецепт простейшего десерта с клубникой

Клубника идеально подходит для десертов

Если вам уже успели надоесть пироги с клубникой, обратите внимание на этот лёгкий десерт. Предлагаем приготовить отличные прохладные сладости – трайфл.

Преимущество трайфла состоит в том, что ингредиенты можно постоянно менять. Он легко готовится, а получается невероятно нежным и вкусным. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

300 г клубники

100 г песочного печенья

2–3 шт. зефира

200 мл жирной сметаны

125 г сахара

черный шоколад

вафельные трубочки

Способ приготовления:

Тщательно моем клубнику. Отрываем плодоножки, просушиваем ягоды. Клубнику и зефир нарезаем кубиками. Печенье ломаем кусочками. Сметану взбиваем с сахаром до загустения. Лучше всего для этого использовать миксер. Выкладываем в креманки слоями печенье, зефир, клубнику и крем. Заполняем доверху, чередуя слои.

Украшаем тертым шоколадом и вафельными трубочками. Перед подачей лучше выдержать десерт в холодильнике минимум час. Еще лучше – оставить на ночь. Так слои пропитаются наилучшим образом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный рисовый пудинг.