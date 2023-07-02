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Фруктовую "кашу" без крупы и варки для своих детей вы будете готовить только по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фруктовая "каша" без варки - вкусный и полезный завтрак
Фруктовая "каша" без варки - вкусный и полезный завтрак. Фото shuba.life

Четыре ингредиента, 10 минут времени — и дети уже едят!

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с проблемой, как вкусно, сытно и полезно накормить ребенка. Если все варианты перепробованы, предлагаем приготовить фруктовую "кашу" без крупы и варки

Что это вообще такое — "каша", да еще и без крупы? На самом деле это вкуснейшее пюре из ягод и фруктов. Детишкам такое блюдо по рецепту Shuba понравится не только есть, но еще и готовить - это же просто и интересно делать. А если добавите любимые ягоды или цитрусовые, получите новый неповторимый вкус и аромат.

Как приготовить фруктовую "кашу"

Ингредиенты на 2 порции:

  • авокадо — 1 шт.;
  • банан — 2 шт.;
  • лимон, сок — 10 мл;
  • черника — 1 стакан;
  • вода — 20 мл.

Способ приготовления:

  1. Помойте авокадо, разрежьте пополам, извлеките косточку.
  2. Мякоть авокадо выскребите столовой ложкой и положите в чашу блендера. Добавьте кусочки банана.
  3. Вымытую свежую или размороженную чернику добавьте к авокадо и банану. Туда же добавьте свежий лимонный сок и немного воды.
  4. Пюрируйте смесь до однородности. При необходимости добавьте еще немного воды, чтобы каша не была слишком густой.

Переложите в тарелки и подавайте с замороженным горячим шоколадом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Фрукты #Завтрак #Готовим дома