Фруктовую "кашу" без крупы и варки для своих детей вы будете готовить только по этому рецепту
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Четыре ингредиента, 10 минут времени — и дети уже едят!
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с проблемой, как вкусно, сытно и полезно накормить ребенка. Если все варианты перепробованы, предлагаем приготовить фруктовую "кашу" без крупы и варки
Что это вообще такое — "каша", да еще и без крупы? На самом деле это вкуснейшее пюре из ягод и фруктов. Детишкам такое блюдо по рецепту Shuba понравится не только есть, но еще и готовить - это же просто и интересно делать. А если добавите любимые ягоды или цитрусовые, получите новый неповторимый вкус и аромат.
Как приготовить фруктовую "кашу"
Ингредиенты на 2 порции:
- авокадо — 1 шт.;
- банан — 2 шт.;
- лимон, сок — 10 мл;
- черника — 1 стакан;
- вода — 20 мл.
Способ приготовления:
- Помойте авокадо, разрежьте пополам, извлеките косточку.
- Мякоть авокадо выскребите столовой ложкой и положите в чашу блендера. Добавьте кусочки банана.
- Вымытую свежую или размороженную чернику добавьте к авокадо и банану. Туда же добавьте свежий лимонный сок и немного воды.
- Пюрируйте смесь до однородности. При необходимости добавьте еще немного воды, чтобы каша не была слишком густой.
Переложите в тарелки и подавайте с замороженным горячим шоколадом. Приятного аппетита!