Фруктовую "кашу" без крупы и варки для своих детей вы будете готовить только по этому рецепту

Четыре ингредиента, 10 минут времени — и дети уже едят!

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с проблемой, как вкусно, сытно и полезно накормить ребенка. Если все варианты перепробованы, предлагаем приготовить фруктовую "кашу" без крупы и варки

Что это вообще такое — "каша", да еще и без крупы? На самом деле это вкуснейшее пюре из ягод и фруктов. Детишкам такое блюдо по рецепту Shuba понравится не только есть, но еще и готовить - это же просто и интересно делать. А если добавите любимые ягоды или цитрусовые, получите новый неповторимый вкус и аромат.

Как приготовить фруктовую "кашу"

Ингредиенты на 2 порции:

авокадо — 1 шт.;

банан — 2 шт.;

лимон, сок — 10 мл;

черника — 1 стакан;

вода — 20 мл.

Способ приготовления:

Помойте авокадо, разрежьте пополам, извлеките косточку. Мякоть авокадо выскребите столовой ложкой и положите в чашу блендера. Добавьте кусочки банана. Вымытую свежую или размороженную чернику добавьте к авокадо и банану. Туда же добавьте свежий лимонный сок и немного воды. Пюрируйте смесь до однородности. При необходимости добавьте еще немного воды, чтобы каша не была слишком густой.

Переложите в тарелки и подавайте с замороженным горячим шоколадом. Приятного аппетита!