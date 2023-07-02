Рецепт творожной запеканки как в детском саду: раз-два - и готово

К этому блюду невозможно оставаться равнодушным

Творог – универсальный продукт. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и использовать как начинку для сладкой или соленой выпечки.

Настоящие любители творога точно не смогут устоять перед аппетитной запеканка, которую мы помним еще из детского сада. Такая выпечка по рецепту Рixelinform просто тает во рту, а сочный, нежный творог придает блюду необычный, сказочный вкус. Никто не удержится, чтобы не откусить еще кусочек этого божественного блюда.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

500 г творога;

100 г сахара;

100 г манки;

50 г молока;

50 г сливочного масла;

2 яйца.

Способ приготовления:

Перетрите творог вместе с сахаром, добавьте в массу молоко. Перемешайте и добавьте другие ингредиенты. В последнюю очередь добавьте подтаявшее сливочное масло. Перемешайте все ингредиенты до полного растворения комочков. Оставьте тесто отстояться 40 минут. За это время полностью набухнет манная крупа. Разогрейте духовку до 180-200 градусов. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и запекайте десерт до золотистой корочки.

Подавайте творожную запеканку со сметаной или натуральным йогуртом. Приятного аппетита!