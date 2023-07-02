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Рецепт, который будет с вами до осени: ради такого пирога стоит выращивать кабачки даже на балконе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирог с кабачками и капустой - быстрый вариант перекуса
Пирог с кабачками и капустой - быстрый вариант перекуса. Фото shuba.life

Вряд ли кто-то откажется от лишнего кусочка этого пирога

Мягкое, немного влажное тесто с идеальной корочкой, созданное не только для сладких начинок. Убедитесь в этом сами, приготовив этот замечательный пирог с кабачками и капустой.

Такой пирог по рецепту Uaportal вкусно дополнит обед и ужин или станет отличным перекусом на работе. Овощи будут готовы быстро, они становятся мягкими, но не развариваются и имеют сочный, свежий вид.

Как приготовить пирог с кабачками и капустой

Ингредиенты

Для теста:

  • яйца куриные – 2 шт.;
  • соль – 1/6 ч. л.;
  • масло – 3 ст. л.;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • мука пшеничная – 100 г;
  • кабачковый сок – 70 мл.

Для начинки:

  • кабачки – 200 г;
  • капуста молодая –100 г;
  • лук порей — 50 г;
  • масло – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачок и посыпьте солью.
  2. Нарезанный кольцами порей и нашинкованную капусту засыпьте в сковороду с растительным маслом и отставьте.
  3. Для теста яйца взбейте в пену. Добавьте масло и снова взбейте. Разрыхлитель смешайте с мукой, всыпьте 50 г смеси в яйца, перемешайте. Добавьте сок кабачка в сухую смесь и на сковороду. Тесто перемешайте и всыпьте оставшуюся муку с разрыхлителем, размешайте до однородности.
  4. Поставьте сковороду с овощами на огонь и жарьте 5 минут.
  5. Сделайте маленький огонь, залейте овощи тестом и равномерно распределите его. Сковороду накройте крышкой и готовьте пирог около 15 минут. Периодически снимайте крышку и вытирайте капли, чтобы пирог не был мокрым.
  6. Если поверхность пирога стала сухой и пропеченной – он готов. Выключите огонь, снимите крышку и отставьте на 5 минут. Возьмите лопатку или нож и пройдитесь между пирогом и сковородой, накройте сковороду большой тарелкой и переверните на нее пирог.

Лучшую капусту для пирога выбрать легко. Достаточно для этого воспользоваться несколькими лайфхаками.

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