Рецепт, который будет с вами до осени: ради такого пирога стоит выращивать кабачки даже на балконе
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Вряд ли кто-то откажется от лишнего кусочка этого пирога
Мягкое, немного влажное тесто с идеальной корочкой, созданное не только для сладких начинок. Убедитесь в этом сами, приготовив этот замечательный пирог с кабачками и капустой.
Такой пирог по рецепту Uaportal вкусно дополнит обед и ужин или станет отличным перекусом на работе. Овощи будут готовы быстро, они становятся мягкими, но не развариваются и имеют сочный, свежий вид.
Как приготовить пирог с кабачками и капустой
Ингредиенты
Для теста:
- яйца куриные – 2 шт.;
- соль – 1/6 ч. л.;
- масло – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- мука пшеничная – 100 г;
- кабачковый сок – 70 мл.
Для начинки:
- кабачки – 200 г;
- капуста молодая –100 г;
- лук порей — 50 г;
- масло – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натрите кабачок и посыпьте солью.
- Нарезанный кольцами порей и нашинкованную капусту засыпьте в сковороду с растительным маслом и отставьте.
- Для теста яйца взбейте в пену. Добавьте масло и снова взбейте. Разрыхлитель смешайте с мукой, всыпьте 50 г смеси в яйца, перемешайте. Добавьте сок кабачка в сухую смесь и на сковороду. Тесто перемешайте и всыпьте оставшуюся муку с разрыхлителем, размешайте до однородности.
- Поставьте сковороду с овощами на огонь и жарьте 5 минут.
- Сделайте маленький огонь, залейте овощи тестом и равномерно распределите его. Сковороду накройте крышкой и готовьте пирог около 15 минут. Периодически снимайте крышку и вытирайте капли, чтобы пирог не был мокрым.
- Если поверхность пирога стала сухой и пропеченной – он готов. Выключите огонь, снимите крышку и отставьте на 5 минут. Возьмите лопатку или нож и пройдитесь между пирогом и сковородой, накройте сковороду большой тарелкой и переверните на нее пирог.
Лучшую капусту для пирога выбрать легко. Достаточно для этого воспользоваться несколькими лайфхаками.