Рецепт, который будет с вами до осени: ради такого пирога стоит выращивать кабачки даже на балконе

Вряд ли кто-то откажется от лишнего кусочка этого пирога

Мягкое, немного влажное тесто с идеальной корочкой, созданное не только для сладких начинок. Убедитесь в этом сами, приготовив этот замечательный пирог с кабачками и капустой.

Такой пирог по рецепту Uaportal вкусно дополнит обед и ужин или станет отличным перекусом на работе. Овощи будут готовы быстро, они становятся мягкими, но не развариваются и имеют сочный, свежий вид.

Как приготовить пирог с кабачками и капустой

Ингредиенты

Для теста:

яйца куриные – 2 шт.;

соль – 1/6 ч. л.;

масло – 3 ст. л.;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

мука пшеничная – 100 г;

кабачковый сок – 70 мл.

Для начинки:

кабачки – 200 г;

капуста молодая –100 г;

лук порей — 50 г;

масло – 3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Натрите кабачок и посыпьте солью. Нарезанный кольцами порей и нашинкованную капусту засыпьте в сковороду с растительным маслом и отставьте. Для теста яйца взбейте в пену. Добавьте масло и снова взбейте. Разрыхлитель смешайте с мукой, всыпьте 50 г смеси в яйца, перемешайте. Добавьте сок кабачка в сухую смесь и на сковороду. Тесто перемешайте и всыпьте оставшуюся муку с разрыхлителем, размешайте до однородности. Поставьте сковороду с овощами на огонь и жарьте 5 минут. Сделайте маленький огонь, залейте овощи тестом и равномерно распределите его. Сковороду накройте крышкой и готовьте пирог около 15 минут. Периодически снимайте крышку и вытирайте капли, чтобы пирог не был мокрым. Если поверхность пирога стала сухой и пропеченной – он готов. Выключите огонь, снимите крышку и отставьте на 5 минут. Возьмите лопатку или нож и пройдитесь между пирогом и сковородой, накройте сковороду большой тарелкой и переверните на нее пирог.

Лучшую капусту для пирога выбрать легко. Достаточно для этого воспользоваться несколькими лайфхаками.