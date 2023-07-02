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Рецепт, который заставит вас забыть о сковороде: как приготовить печень в банке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая печень понравится с первого кусочка
Такая печень понравится с первого кусочка. Фото popoisty.com

Необычный рецепт нежной и ароматной печени

Печень – продукт полезный и дешевый, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.

Блюдо, которое мы сегодня приготовим вместе с Ukr.Media, необычное. Дело в том, что для ее приготовления нам нужно куриную печень вместе с яблоками и луком запечь в банке. Да, непривычно, но это того стоит – очень нежная, невероятно сочная, вкусная печень из банки с яблоками понравится всем без исключения!

Как приготовить печень в банке

Ингредиенты:

  • печень куриная – 900 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль и черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яблоки порезать дольками. Лук нашинковать кусочками. Положить на дно 1,5 л банки весь лук и пару ломтиков яблока.
  2. Печень очистить от белых пленок, разрезать на маленькие куски. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. На лук и яблоки положить печени. Слои лука, яблок и печени чередовать до самого верха банки.
  4. Банку накрыть фольгой, отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
  5. После приготовления дать остыть в духовке и подавать на стол.

Подавать такую печень лучше всего с любимым гарниром и овощным салатом. Приятного аппетита!

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