Рецепт, который заставит вас забыть о сковороде: как приготовить печень в банке

Необычный рецепт нежной и ароматной печени

Печень – продукт полезный и дешевый, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.

Блюдо, которое мы сегодня приготовим вместе с Ukr.Media, необычное. Дело в том, что для ее приготовления нам нужно куриную печень вместе с яблоками и луком запечь в банке. Да, непривычно, но это того стоит – очень нежная, невероятно сочная, вкусная печень из банки с яблоками понравится всем без исключения!

Как приготовить печень в банке

Ингредиенты:

печень куриная – 900 г;

яблоки — 2 шт.;

лук – 1 шт.;

соль и черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки порезать дольками. Лук нашинковать кусочками. Положить на дно 1,5 л банки весь лук и пару ломтиков яблока. Печень очистить от белых пленок, разрезать на маленькие куски. Посолить и поперчить по вкусу. На лук и яблоки положить печени. Слои лука, яблок и печени чередовать до самого верха банки. Банку накрыть фольгой, отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов. После приготовления дать остыть в духовке и подавать на стол.

Подавать такую печень лучше всего с любимым гарниром и овощным салатом. Приятного аппетита!