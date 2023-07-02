Рецепт, который заставит вас забыть о сковороде: как приготовить печень в банке
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Необычный рецепт нежной и ароматной печени
Печень – продукт полезный и дешевый, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.
Блюдо, которое мы сегодня приготовим вместе с Ukr.Media, необычное. Дело в том, что для ее приготовления нам нужно куриную печень вместе с яблоками и луком запечь в банке. Да, непривычно, но это того стоит – очень нежная, невероятно сочная, вкусная печень из банки с яблоками понравится всем без исключения!
Как приготовить печень в банке
Ингредиенты:
- печень куриная – 900 г;
- яблоки — 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль и черный перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Яблоки порезать дольками. Лук нашинковать кусочками. Положить на дно 1,5 л банки весь лук и пару ломтиков яблока.
- Печень очистить от белых пленок, разрезать на маленькие куски. Посолить и поперчить по вкусу.
- На лук и яблоки положить печени. Слои лука, яблок и печени чередовать до самого верха банки.
- Банку накрыть фольгой, отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
- После приготовления дать остыть в духовке и подавать на стол.
Подавать такую печень лучше всего с любимым гарниром и овощным салатом. Приятного аппетита!