Зачем "драники" запекать в духовке: рецепт старинного блюда карпатских лемков

Простое и вкусное блюдо по древнему рецепту готовится легко

Если вы уже успели полюбить пуци голушко по-закарпатски, самое время "обновить" меню еще одним старинным блюдом — бандуряниками. Это блюдо из натерой запеченной картошки, по сути — стародавние драники. Оригинальное название пошло от карпатских лемков, которые на диалекте называли картофель "бандурой".

В рецепт бандуряников от "Мета" входит картофель, который нужно запечь в духовке под сметаной, грибами и ароматным чесноком. Наши предки готовили это блюдо в глиняных горшочках, но теперь его можно приготовить прямо в духовом шкафу.

Как приготовить бандуряники

Ингредиенты:

картофель — 0,5 кг;

лук репчатый — 2 шт;

яйцо — 1 шт;

мука пшеничная — 3 ст.л;

грибы — 250 г;

сметана — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

сыр твердый — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите картофель, лук и натрите часть картошки мелко, а часть — более крупно. Смешайте овощи с яйцом и мукой, посолите и поперчите, после чего обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Как только у них появится румяная корочка с двух сторон, выложите в форму для запекания. Нарежьте грибы и лук, пожарьте на сковороде с пропущенным через пресс чесноком до золотистости. В конце добавьте воду и 150 г сметаны. Залейте бандуряники приготовленным соусом, сверху обильно притрусите тертым твердым сыром и запекайте при 180 градусах около 15 минут в духовке.

Готовые бандуряники подавайте с любимым блюдом казаков — потапцами. Приятного аппетита!