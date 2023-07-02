Укр

Зачем "драники" запекать в духовке: рецепт старинного блюда карпатских лемков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Так ели картофель наши предки
Так ели картофель наши предки. Фото focus.ua

Простое и вкусное блюдо по древнему рецепту готовится легко

Если вы уже успели полюбить пуци голушко по-закарпатски, самое время "обновить" меню еще одним старинным блюдом — бандуряниками. Это блюдо из натерой запеченной картошки, по сути — стародавние драники. Оригинальное название пошло от карпатских лемков, которые на диалекте называли картофель "бандурой".

В рецепт бандуряников от "Мета" входит картофель, который нужно запечь в духовке под сметаной, грибами и ароматным чесноком. Наши предки готовили это блюдо в глиняных горшочках, но теперь его можно приготовить прямо в духовом шкафу.

Как приготовить бандуряники

Ингредиенты:

  • картофель — 0,5 кг;
  • лук репчатый — 2 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука пшеничная — 3 ст.л;
  • грибы — 250 г;
  • сметана — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сыр твердый — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель, лук и натрите часть картошки мелко, а часть — более крупно.
  2. Смешайте овощи с яйцом и мукой, посолите и поперчите, после чего обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Как только у них появится румяная корочка с двух сторон, выложите в форму для запекания.
  3. Нарежьте грибы и лук, пожарьте на сковороде с пропущенным через пресс чесноком до золотистости. В конце добавьте воду и 150 г сметаны.
  4. Залейте бандуряники приготовленным соусом, сверху обильно притрусите тертым твердым сыром и запекайте при 180 градусах около 15 минут в духовке.

Готовые бандуряники подавайте с любимым блюдом казаков — потапцами. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Готовим дома