Зачем "драники" запекать в духовке: рецепт старинного блюда карпатских лемков
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Простое и вкусное блюдо по древнему рецепту готовится легко
Если вы уже успели полюбить пуци голушко по-закарпатски, самое время "обновить" меню еще одним старинным блюдом — бандуряниками. Это блюдо из натерой запеченной картошки, по сути — стародавние драники. Оригинальное название пошло от карпатских лемков, которые на диалекте называли картофель "бандурой".
В рецепт бандуряников от "Мета" входит картофель, который нужно запечь в духовке под сметаной, грибами и ароматным чесноком. Наши предки готовили это блюдо в глиняных горшочках, но теперь его можно приготовить прямо в духовом шкафу.
Как приготовить бандуряники
Ингредиенты:
- картофель — 0,5 кг;
- лук репчатый — 2 шт;
- яйцо — 1 шт;
- мука пшеничная — 3 ст.л;
- грибы — 250 г;
- сметана — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сыр твердый — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель, лук и натрите часть картошки мелко, а часть — более крупно.
- Смешайте овощи с яйцом и мукой, посолите и поперчите, после чего обжарьте на хорошо разогретой сковороде. Как только у них появится румяная корочка с двух сторон, выложите в форму для запекания.
- Нарежьте грибы и лук, пожарьте на сковороде с пропущенным через пресс чесноком до золотистости. В конце добавьте воду и 150 г сметаны.
- Залейте бандуряники приготовленным соусом, сверху обильно притрусите тертым твердым сыром и запекайте при 180 градусах около 15 минут в духовке.
Готовые бандуряники подавайте с любимым блюдом казаков — потапцами. Приятного аппетита!