Кабачки в чудо-панировке: этот хруст сведет с ума любого
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Полчаса — и блюдо готово!
Если дети любят картошку фри, а другие овощи едят неохотно, тогда попробуйте приготовить это блюдо. Запеченные кабачки в необычной панировке понравятся малышам!
Блюдо по рецепту Shuba готовится невероятно просто и очень быстро. Друзья будут приходить только на эти запеченные кабачки с хрустящей, выразительной оболочкой.
Как приготовить кабачки в панировке
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- кукурузные хлопья — 40 г;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- чеснок сушеный — 0.5 ч. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соус соевый — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- пармезан тертый — 40 г;
- соль — по вкусу;
- майоран — 1 ч. л.
Для подачи:
- сметана 20% — 80 г.
Способ приготовления:
- Кабачки разрежьте пополам и отрежьте концы. Нарежьте соломкой толщиной около 1,5 см.
- Взбейте яйца со сладкой паприкой и майораном, добавьте горчицу и соевый соус. Перемешайте.
- Кукурузные хлопья измельчите в блендере. Смешайте с сухарями и сыром.
- Кабачки окуните в яйца и присыпьте панировкой. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сбрызните маслом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока овощи не станут золотистыми.
Такие кабачки или цукини будут хорошо сочетаться со сметаной. А если вы хотите чего-нибудь более пикантного, рекомендуем приготовить пикантный чесночный соус.