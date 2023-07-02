Кабачки в чудо-панировке: этот хруст сведет с ума любого

Полчаса — и блюдо готово!

Если дети любят картошку фри, а другие овощи едят неохотно, тогда попробуйте приготовить это блюдо. Запеченные кабачки в необычной панировке понравятся малышам!

Блюдо по рецепту Shuba готовится невероятно просто и очень быстро. Друзья будут приходить только на эти запеченные кабачки с хрустящей, выразительной оболочкой.

Как приготовить кабачки в панировке

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 2 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

кукурузные хлопья — 40 г;

паприка молотая — 1 ч. л.;

чеснок сушеный — 0.5 ч. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соус соевый — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

пармезан тертый — 40 г;

соль — по вкусу;

майоран — 1 ч. л.

Для подачи:

сметана 20% — 80 г.

Способ приготовления:

Кабачки разрежьте пополам и отрежьте концы. Нарежьте соломкой толщиной около 1,5 см. Взбейте яйца со сладкой паприкой и майораном, добавьте горчицу и соевый соус. Перемешайте. Кукурузные хлопья измельчите в блендере. Смешайте с сухарями и сыром. Кабачки окуните в яйца и присыпьте панировкой. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сбрызните маслом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока овощи не станут золотистыми.

Такие кабачки или цукини будут хорошо сочетаться со сметаной. А если вы хотите чего-нибудь более пикантного, рекомендуем приготовить пикантный чесночный соус.