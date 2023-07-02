Укр

Кабачки в чудо-панировке: этот хруст сведет с ума любого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабачки в хрустящей панировке съедятся очень быстро
Кабачки в хрустящей панировке съедятся очень быстро. Фото shuba.life

Полчаса — и блюдо готово!

Если дети любят картошку фри, а другие овощи едят неохотно, тогда попробуйте приготовить это блюдо. Запеченные кабачки в необычной панировке понравятся малышам!

Блюдо по рецепту Shuba готовится невероятно просто и очень быстро. Друзья будут приходить только на эти запеченные кабачки с хрустящей, выразительной оболочкой.

Как приготовить кабачки в панировке

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • кукурузные хлопья — 40 г;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 0.5 ч. л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соус соевый — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • пармезан тертый — 40 г;
  • соль — по вкусу;
  • майоран — 1 ч. л.

Для подачи:

  • сметана 20% — 80 г.

Способ приготовления:

  1. Кабачки разрежьте пополам и отрежьте концы. Нарежьте соломкой толщиной около 1,5 см.
  2. Взбейте яйца со сладкой паприкой и майораном, добавьте горчицу и соевый соус. Перемешайте.
  3. Кукурузные хлопья измельчите в блендере. Смешайте с сухарями и сыром.
  4. Кабачки окуните в яйца и присыпьте панировкой. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сбрызните маслом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, пока овощи не станут золотистыми.

Такие кабачки или цукини будут хорошо сочетаться со сметаной. А если вы хотите чего-нибудь более пикантного, рекомендуем приготовить пикантный чесночный соус.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Готовим дома