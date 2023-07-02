"Кубик Рубика": рецепт незабываемого фруктового салата из четырех ингредиентов

Готовится легко, просто и невероятно весело

Одним из самых простых и быстрых в приготовлении среди десертов является фруктовый салат. Он не требует большого количества времени для приготовления или каких-то особых кулинарных навыков. Для его приготовления обычно требуются только нож, фрукты и заправка и несколько минут вашего времени. Если включить фантазию и придумать, как красиво подать блюдо, то оно станет "изюминкой" всего стола.

Этот фруктовый салат из арбуза и киви по рецепту "Їсти" даже не нужно думать, как подать – просто сложите из него кубик Рубика. Рекомендуем приберечь к ближайшему детскому дню рождения — дети будут удивлены и рады не только есть этот салат, но и помогать его складывать

Как приготовить фруктовый салат "Кубик Рубика"

Ингредиенты:

мякоть арбуза;

киви;

кисломолочный творог;

сахар.

Способ приготовления:

Из мякоти арбуза выбрать семена и порезать кубиками. Киви почистить и тоже вырезать кубиками. Сыр растереть с сахаром и сформовать из него кубики одинакового с фруктами размера. Для оформления салата вам потребуется всего 27 кубиков – составьте их в виде одного большого кубика Рубика.

Из арбуза можно приготовить также необычное фруктовое мороженое. Такой десерт будет очень уместен жарким летним днем.