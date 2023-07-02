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"Кубик Рубика": рецепт незабываемого фруктового салата из четырех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный фруктовый салат в форме кубика Рубика
Необычный фруктовый салат в форме кубика Рубика. Фото jisty.com.ua

Готовится легко, просто и невероятно весело

Одним из самых простых и быстрых в приготовлении среди десертов является фруктовый салат. Он не требует большого количества времени для приготовления или каких-то особых кулинарных навыков. Для его приготовления обычно требуются только нож, фрукты и заправка и несколько минут вашего времени. Если включить фантазию и придумать, как красиво подать блюдо, то оно станет "изюминкой" всего стола.

Этот фруктовый салат из арбуза и киви по рецепту "Їсти" даже не нужно думать, как подать – просто сложите из него кубик Рубика. Рекомендуем приберечь к ближайшему детскому дню рождения — дети будут удивлены и рады не только есть этот салат, но и помогать его складывать

Как приготовить фруктовый салат "Кубик Рубика"

Ингредиенты:

  • мякоть арбуза;
  • киви;
  • кисломолочный творог;
  • сахар.

Способ приготовления:

  1. Из мякоти арбуза выбрать семена и порезать кубиками.
  2. Киви почистить и тоже вырезать кубиками.
  3. Сыр растереть с сахаром и сформовать из него кубики одинакового с фруктами размера.
  4. Для оформления салата вам потребуется всего 27 кубиков – составьте их в виде одного большого кубика Рубика.

Из арбуза можно приготовить также необычное фруктовое мороженое. Такой десерт будет очень уместен жарким летним днем.

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#Рецепт #Фруктовый салат #Готовим дома