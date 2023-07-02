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Вкусный перекус из простейших продуктов: копеечная намазка-трехминутка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстро готовится, а съедается еще быстрее
Быстро готовится, а съедается еще быстрее. Фото shuba.life

Рецепт классической намазки

Мы рассказывали об интересной намазке на праздничные бутерброды – с печеной скумбрией. Теперь делимся более повседневным рецептом. Однако бутерброды с этой пастой получаются чрезвычайно сытными и вкусными. А еще очень быстро готовятся, особенно если есть в холодильнике несколько вареных яиц.

Это классическая намазка – с яйцом, плавленым сыром и чесноком. Обязательно попробуйте ее приготовить – и продукты для нее навсегда поселятся в вашем холодильнике.

Ингредиенты:

  • Яйцо отварное – 3 шт
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Майонез – 2-3 столовых ложки
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Плавленый сырок кладем в морозилку – так его будет проще всего натереть. Отварное яйцо натираем на крупной терке.
  2. Плавленый сыр и сыр тоже натираем. Удобным образом измельчаем чеснок.
  3. Соединяем все продукты в отдельной миске. Мажем на хлеб.

Закуску можно употреблять сразу, но еще вкуснее она станет, если немного постоит. Также мы рассказывали о вкусной венгерской мазке на бутерброды.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Сниданок #намазка