Ресторанный напиток – из дешевого растворимого кофе: как улучшить вкус

Порадуйте себя вкусным утренним кофе

Все знают, что лучший кофе — зерновой, только что смолотый. Мы рассказывали, в чем разница между арабикой и робустой и как выбрать качественный кофе, который вам понравится. Но простые ингредиенты способны даже из обычного растворимого кофе сделать напиток, который омрачит даже ресторанный.

Не у всех есть возможность специально пойти в кафе, чтобы отведать напиток. У многих есть возможность сделать это прямо дома. Подробно об этом рассказали на Pixelinform.

Как улучшить вкус растворимого кофе

Сделать обычный напиток можно с помощью простых и знакомых ингредиентов. Скорее всего, они уже есть на вашей кухне.

Усилить вкус кофе можно с помощью 2 кубиков темного шоколада или пару ложек какао. Разница особенно отчетливо заметна, если кофе растворим.

Что касается заварного кофе, то с его приготовлением можно экспериментировать, добавляя специи, мед, сахар. Также в продаже есть готовые сиропы кофе. В разных вариациях к напитку подают лимон, корень имбиря, сливочное масло и т.д. Уже не говоря о канонических молочных составляющих – таких как молоко и сливки. Мы рассказывали, как приготовить ароматный кофе в джезве.