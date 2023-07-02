Невероятное хрустящее печенье из двух желтков: с этими "пуговицами" на магазинные сладости и не посмотрите

Прекрасный вариант, что приготовить к чаю

Мы делились рецептом интересного печенья из майонеза. Теперь рассказываем, как испечь оригинальные и вкусные "пуговицы".

Это печенье несложно делать, для него требуются простейшие ингредиенты. Самый интересный этап — делать сами "пуговицы". Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сливочного масла

80 г сахара

2 желтка

щепотка ванилина

Способ приготовления:

Желтки хорошо растереть с сахаром и ванилином. Добавить мягкое масло, тщательно размешать. Просеять в миску муку по частям, каждый раз вымешивая. Слепить в комок тесто. Положить в холодильник на 30 минут. Раскатать тесто в пласт толщиной примерно 5–7 мм. Вырезать формочкой небольшие круги (можно воспользоваться рюмкой). На каждом круге сделать ободок, не прорезая до конца. Для этого можно взять крышку пластиковой бутылки. По центру сделать два или четыре сквозных отверстия, как у пуговиц. Подойдет трубочка для коктейлей или спичка. Остатки теста снова слепить в комок, раскатать и так же вырезать печенье. Повторять, пока тесто не окончится. Переложить на противень, застеленный пергаментом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 17-20 мин.

Печенье получается хрустящее и ароматное. Также мы рассказывали, как испечь вкуснейший рисовый пудинг.