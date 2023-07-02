Невероятное хрустящее печенье из двух желтков: с этими "пуговицами" на магазинные сладости и не посмотрите
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Прекрасный вариант, что приготовить к чаю
Мы делились рецептом интересного печенья из майонеза. Теперь рассказываем, как испечь оригинальные и вкусные "пуговицы".
Это печенье несложно делать, для него требуются простейшие ингредиенты. Самый интересный этап — делать сами "пуговицы". Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 80 г сахара
- 2 желтка
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
- Желтки хорошо растереть с сахаром и ванилином. Добавить мягкое масло, тщательно размешать.
- Просеять в миску муку по частям, каждый раз вымешивая. Слепить в комок тесто.
- Положить в холодильник на 30 минут.
- Раскатать тесто в пласт толщиной примерно 5–7 мм. Вырезать формочкой небольшие круги (можно воспользоваться рюмкой).
- На каждом круге сделать ободок, не прорезая до конца. Для этого можно взять крышку пластиковой бутылки.
- По центру сделать два или четыре сквозных отверстия, как у пуговиц. Подойдет трубочка для коктейлей или спичка.
- Остатки теста снова слепить в комок, раскатать и так же вырезать печенье. Повторять, пока тесто не окончится.
- Переложить на противень, застеленный пергаментом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 17-20 мин.
Печенье получается хрустящее и ароматное. Также мы рассказывали, как испечь вкуснейший рисовый пудинг.