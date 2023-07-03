Зачем класть фрикадельки в формы для льда: сногсшибательная хитрость для вкусного блюда

Быстро, просто и невероятно вкусно

Фрикадельки – это вкусное мясное блюдо и отличная альтернатива котлетам. Их можно тушить, жарить, запекать и добавлять в суп. Если хочется приготовить стандартное блюдо по-новому, попытайтесь приготовить фрикадельки в форме для льда.

Рецепт от "Попоїсти" — это не только идеальное сочетание пряностей и зелени. Вкусные и ароматные фрикадельки получатся необычной формы и удивят вас и ваших близких.

Как приготовить фрикадельки в форме для льда

Ингредиенты:

фарш свиной – 600 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

сухари панировочные – 2 ст. л. (в фарш);

сыр голландский – 50 г;

сухари панировочные – 100 г;

мука пшеничная – 100 г;

светлое пиво – 250 мл;

масло подсолнечное – для жарки;

соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Влейте пиво в муку, посолите и поперчите. В отдельную миску высыпьте 100 г панировочных сухарей. В мясной фарш добавьте яйцо, соль, перец, 2 ст. л. панировочных сухарей. Вымешайте до однородности. В форму для льда выложите фарш. Сверху распределите маленькие кусочки сыра. "Закройте" фрикадельки фаршем. Отправьте в холодильник на час. Достаньте фрикадельки из формы, погрузите сначала в жидкое тесто на пиве, затем обваляйте в сухарях. Жарьте в большом количестве масла до золотистой корочки.

Чтобы сделать фарш необычайно нежным, достаточно добавить в него один ингредиент. Этот способ подойдет не только для фрикаделек, а и для других блюд.