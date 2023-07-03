Зачем класть фрикадельки в формы для льда: сногсшибательная хитрость для вкусного блюда
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Быстро, просто и невероятно вкусно
Фрикадельки – это вкусное мясное блюдо и отличная альтернатива котлетам. Их можно тушить, жарить, запекать и добавлять в суп. Если хочется приготовить стандартное блюдо по-новому, попытайтесь приготовить фрикадельки в форме для льда.
Рецепт от "Попоїсти" — это не только идеальное сочетание пряностей и зелени. Вкусные и ароматные фрикадельки получатся необычной формы и удивят вас и ваших близких.
Как приготовить фрикадельки в форме для льда
Ингредиенты:
- фарш свиной – 600 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- сухари панировочные – 2 ст. л. (в фарш);
- сыр голландский – 50 г;
- сухари панировочные – 100 г;
- мука пшеничная – 100 г;
- светлое пиво – 250 мл;
- масло подсолнечное – для жарки;
- соль, перец черный молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Влейте пиво в муку, посолите и поперчите.
- В отдельную миску высыпьте 100 г панировочных сухарей.
- В мясной фарш добавьте яйцо, соль, перец, 2 ст. л. панировочных сухарей. Вымешайте до однородности.
- В форму для льда выложите фарш. Сверху распределите маленькие кусочки сыра. "Закройте" фрикадельки фаршем. Отправьте в холодильник на час.
- Достаньте фрикадельки из формы, погрузите сначала в жидкое тесто на пиве, затем обваляйте в сухарях. Жарьте в большом количестве масла до золотистой корочки.
Чтобы сделать фарш необычайно нежным, достаточно добавить в него один ингредиент. Этот способ подойдет не только для фрикаделек, а и для других блюд.