Лучшие бюджетные котлеты: сочное блюдо за копейки
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Идеально для обеда или ужина
Сейчас, когда активно идет сезон кабачков, эти вкусные и полезные овощи входят в состав каждого второго блюда. Не исключение и котлеты. Если вы готовили вкусную кабачковую закуску, обратите внимание на этот рецепт котлеты.
Как приготовить вкусные и сочные котлетки, рассказала на своем ютуб-канале кулинарная блоггер Alina FooDee. Понадобится кабачок и немного фарша.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Куриная грудка – 1 шт.
- Укроп – небольшой пучок
- Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
- Мука – 1-2 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Натираем один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нарезаем укроп и лук.
- Перемешиваем кабачок, лук, фарш из куриной грудки и укроп. Добавляем специи, яйцо, а также муку. Хорошо и тщательно все перемешиваем.
- На разогретую сковороду ложкой выкладываем фарш. Жарим котлеты по несколько минут с обеих сторон – до золотистой корочки.
Котлеты получаются очень сочными. Их вкусно подавать со сметаной или с любимым соусом в кабачки.