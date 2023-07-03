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Лучшие бюджетные котлеты: сочное блюдо за копейки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусные котлетки из курятины и кабачка
Очень вкусные котлетки из курятины и кабачка. Фото Сегодня

Идеально для обеда или ужина

Сейчас, когда активно идет сезон кабачков, эти вкусные и полезные овощи входят в состав каждого второго блюда. Не исключение и котлеты. Если вы готовили вкусную кабачковую закуску, обратите внимание на этот рецепт котлеты.

Как приготовить вкусные и сочные котлетки, рассказала на своем ютуб-канале кулинарная блоггер Alina FooDee. Понадобится кабачок и немного фарша.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Укроп – небольшой пучок
  • Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
  • Мука – 1-2 ст. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натираем один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нарезаем укроп и лук.
  2. Перемешиваем кабачок, лук, фарш из куриной грудки и укроп. Добавляем специи, яйцо, а также муку. Хорошо и тщательно все перемешиваем.
  3. На разогретую сковороду ложкой выкладываем фарш. Жарим котлеты по несколько минут с обеих сторон – до золотистой корочки.

Котлеты получаются очень сочными. Их вкусно подавать со сметаной или с любимым соусом в кабачки.

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