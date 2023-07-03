Лучшие бюджетные котлеты: сочное блюдо за копейки

Идеально для обеда или ужина

Сейчас, когда активно идет сезон кабачков, эти вкусные и полезные овощи входят в состав каждого второго блюда. Не исключение и котлеты. Если вы готовили вкусную кабачковую закуску, обратите внимание на этот рецепт котлеты.

Как приготовить вкусные и сочные котлетки, рассказала на своем ютуб-канале кулинарная блоггер Alina FooDee. Понадобится кабачок и немного фарша.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Куриная грудка – 1 шт.

Укроп – небольшой пучок

Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

Мука – 1-2 ст. л.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Натираем один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нарезаем укроп и лук. Перемешиваем кабачок, лук, фарш из куриной грудки и укроп. Добавляем специи, яйцо, а также муку. Хорошо и тщательно все перемешиваем. На разогретую сковороду ложкой выкладываем фарш. Жарим котлеты по несколько минут с обеих сторон – до золотистой корочки.

Котлеты получаются очень сочными. Их вкусно подавать со сметаной или с любимым соусом в кабачки.