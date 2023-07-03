Будете готовить на каждый праздник: простой и сочный торт "Три стакана"

Идеален на праздник или просто к чаю

Мы рассказывали, как готовить вкусное печенье к чаю. Теперь делимся рецептом простого торта.

Рецепт очень прост. Для него даже миксеру не понадобится. Для приготовления применяют по одному стакану муки, сахара и манки.

Ингредиенты:

1,5 кг яблок;

210 г сахара;

160 г муки;

150 г сливочного масла;

130 г манки;

1 чайная ложка корицы;

щепотка соли;

ванилин.

Способ приготовления:

Просеиваем муку. Добавляем сахар, манную крупу, ванилин и соль. Тщательно перемешиваем и делим массу на 4 части. Вымытые и высушенные яблоки чистим. Натираем их на терке. Добавляем корицу, перемешиваем. Делим яблочное пюре на три части. Яблоки потемнеют в процессе, это нормально. Яблочный сок не выливаем. Слоями в форму выкладываем мучную и яблочную массу. Мучные слои можно пролить яблочным соком. Ставим торт в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 1 час 20 минут. Когда торт подрумянится, доставайте из духовки и оставляйте, пока полностью не остынет.

Этот торт-пирог получается вкусным и сочным. Также мы делились рецептом кваса из каркаде.