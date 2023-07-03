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Будете готовить на каждый праздник: простой и сочный торт "Три стакана"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный бюджетный десерт
Прекрасный бюджетный десерт. Фото Апостроф

Идеален на праздник или просто к чаю

Мы рассказывали, как готовить вкусное печенье к чаю. Теперь делимся рецептом простого торта.

Рецепт очень прост. Для него даже миксеру не понадобится. Для приготовления применяют по одному стакану муки, сахара и манки.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг яблок;
  • 210 г сахара;
  • 160 г муки;
  • 150 г сливочного масла;
  • 130 г манки;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • щепотка соли;
  • ванилин.

Способ приготовления:

  1. Просеиваем муку. Добавляем сахар, манную крупу, ванилин и соль. Тщательно перемешиваем и делим массу на 4 части.
  2. Вымытые и высушенные яблоки чистим. Натираем их на терке. Добавляем корицу, перемешиваем.
  3. Делим яблочное пюре на три части. Яблоки потемнеют в процессе, это нормально. Яблочный сок не выливаем.
  4. Слоями в форму выкладываем мучную и яблочную массу. Мучные слои можно пролить яблочным соком.
  5. Ставим торт в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 1 час 20 минут. Когда торт подрумянится, доставайте из духовки и оставляйте, пока полностью не остынет.

Этот торт-пирог получается вкусным и сочным. Также мы делились рецептом кваса из каркаде.

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#Рецепт #Торт #Яблоки #Десерт