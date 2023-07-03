Будете готовить на каждый праздник: простой и сочный торт "Три стакана"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеален на праздник или просто к чаю
Мы рассказывали, как готовить вкусное печенье к чаю. Теперь делимся рецептом простого торта.
Рецепт очень прост. Для него даже миксеру не понадобится. Для приготовления применяют по одному стакану муки, сахара и манки.
Ингредиенты:
- 1,5 кг яблок;
- 210 г сахара;
- 160 г муки;
- 150 г сливочного масла;
- 130 г манки;
- 1 чайная ложка корицы;
- щепотка соли;
- ванилин.
Способ приготовления:
- Просеиваем муку. Добавляем сахар, манную крупу, ванилин и соль. Тщательно перемешиваем и делим массу на 4 части.
- Вымытые и высушенные яблоки чистим. Натираем их на терке. Добавляем корицу, перемешиваем.
- Делим яблочное пюре на три части. Яблоки потемнеют в процессе, это нормально. Яблочный сок не выливаем.
- Слоями в форму выкладываем мучную и яблочную массу. Мучные слои можно пролить яблочным соком.
- Ставим торт в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 1 час 20 минут. Когда торт подрумянится, доставайте из духовки и оставляйте, пока полностью не остынет.
Этот торт-пирог получается вкусным и сочным. Также мы делились рецептом кваса из каркаде.