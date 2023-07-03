Вкус моря в вашей духовке: самая простая рыбная запеканка

Очень простой рецепт – справится даже любитель

Мы рассказывали, как готовить вкусный украинский рыбный пирог — бабу-шарпанину. Есть еще один вариант приготовления рыбы в духовке с тестом – запеканки.

Версия блюда, которым поделились на SHUBA, достаточно проста, поэтому получится даже у неопытного повара. Рыба, покрытая ароматным слоем лука и чеснока и запеченная под рыхлой творожной корочкой, – это то, что нужно для вкусного ужина.

Ингредиенты:

Рыба белая, филе — 800 г

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок, головка – 1 шт.

Сыр твердый — 250 г

Яйца куриные – 2 шт.

Масло подсолнечное — 40 г

Соль, перец — по вкусу

Приправа к рыбе, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбное филе помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Посолите, поперчите, посыпьте специями и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 7-10 минут. Лук и чеснок очистите. Чеснок пропустите через пресс, а лук спассеруйте на масле пару минут. Смешайте чеснок с луком. На смазанный маслом противень выложите кусочки рыбы, сверху покройте луком и чесноком, посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готовую рыбу выложите на тарелку и украсьте зеленью.

Вкус этого блюда – просто невероятный. Хорошо будет смаковать картофельное пюре по турецкому рецепту.