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Вкус моря в вашей духовке: самая простая рыбная запеканка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант вкусного ужина
Прекрасный вариант вкусного ужина

Очень простой рецепт – справится даже любитель

Мы рассказывали, как готовить вкусный украинский рыбный пирог — бабу-шарпанину. Есть еще один вариант приготовления рыбы в духовке с тестом – запеканки.

Версия блюда, которым поделились на SHUBA, достаточно проста, поэтому получится даже у неопытного повара. Рыба, покрытая ароматным слоем лука и чеснока и запеченная под рыхлой творожной корочкой, – это то, что нужно для вкусного ужина.

Ингредиенты:

  • Рыба белая, филе — 800 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок, головка – 1 шт.
  • Сыр твердый — 250 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Масло подсолнечное — 40 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Приправа к рыбе, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбное филе помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Посолите, поперчите, посыпьте специями и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 7-10 минут.
  2. Лук и чеснок очистите. Чеснок пропустите через пресс, а лук спассеруйте на масле пару минут. Смешайте чеснок с луком.
  3. На смазанный маслом противень выложите кусочки рыбы, сверху покройте луком и чесноком, посыпьте тертым сыром.
  4. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готовую рыбу выложите на тарелку и украсьте зеленью.

Вкус этого блюда – просто невероятный. Хорошо будет смаковать картофельное пюре по турецкому рецепту.

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#Рецепт #Рыба #Запеканка