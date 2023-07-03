Одно яйцо и немного масла: рецепт фантастического печенья к чаю

Обязательно добавьте цедру – аромат будет невероятным

Мы рассказывали, как готовить вкусное печенье-пуговицы. Печенье по следующему рецепту не менее вкусно, но гораздо проще.

Предлагаем приготовить румяное печенье из манной крупы. Такая сладкая закуска получается очень нежной, благодаря апельсиновой цедре имеет яркий цитрусовый аромат. Еще и готовится так просто.

Ингредиенты:

100 граммов манки;

50 граммов сливочного масла;

80 граммов муки;

Одно яйцо;

50 г сахара;

10 г апельсиновой цедры.

Способ приготовления:

В большую миску выбиваем яйцо и добавляем сахар. Перемешиваем до однородной массы. Отдельно соединяем мягкое сливочное масло, муку, апельсиновую цедру и манку. Отлично перемешиваем, пока не исчезнут комочки. Соединяем яичную и мучную массу. Вымешиваем тесто. Замешанное тесто заворачиваем в пленку и кладем в холодильник. Разогреваем духовку. Тесто делим на кусочки, скатываем с них шарики. Выкладываем шарики на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем около 15-20 минут. Печенье должно приобрести золотистый цвет.

Печенье получается очень вкусное – обязательно попробуйте его приготовить. Также мы рассказывали, как готовить квас из каркаде.