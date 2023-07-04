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Не надо стоять все утро на кухне: для таких ленивых беляшей просто смешайте кефир с фаршем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вам понравятся такие ленивые беляши
Вам понравятся такие ленивые беляши. Фото babusyni-retsepty

Вкусный и сытный завтрак на сковороде

Ваши родные требуют от вас приготовить что-то питательное, сытное, да еще максимально быстро? Если вы не знаете, что чем их поразить, предлагаем удивить их вкусными жареными ленивыми беляшами.

Это блюдо по "Бабусиним рецептам" готовится быстро и не занимает много сил. Для их приготовления необходимо небольшое количество ингредиентов, а также совсем немного вашего свободного времени. В результате у вас получатся сочные ленивые беляши, которые станут хорошей заменой обычных пирожков.

Как приготовить ленивые беляши

Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл;
  • фарш – 300 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 0,5 ч.л.;
  • лук зеленый – 1 пучок;
  • мука – 130 г;
  • сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. В миске с кефиром соединяем фарш и яйцо. Для этого делаем углубление в фарше, туда выкладываем яйцо и погружаем в кефир.
  2. Яйцо в фарше посыпаем солью. Нарезаем зеленый лук, высыпаем тоже в яйцо.
  3. Высыпаем в кефир соду, взбиваем компоненты венчиком до однородности. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто для ленивых беляшей.
  4. Разогреваем в сковороде масло, выкладываем по столовой ложке теста. Обжариваем беляши с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки. С другой стороны беляши советуем обжаривать под крышкой.

А теперь готовьте вкусный кофе и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #Беляши с мясом