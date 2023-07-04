Не надо стоять все утро на кухне: для таких ленивых беляшей просто смешайте кефир с фаршем
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Вкусный и сытный завтрак на сковороде
Ваши родные требуют от вас приготовить что-то питательное, сытное, да еще максимально быстро? Если вы не знаете, что чем их поразить, предлагаем удивить их вкусными жареными ленивыми беляшами.
Это блюдо по "Бабусиним рецептам" готовится быстро и не занимает много сил. Для их приготовления необходимо небольшое количество ингредиентов, а также совсем немного вашего свободного времени. В результате у вас получатся сочные ленивые беляши, которые станут хорошей заменой обычных пирожков.
Как приготовить ленивые беляши
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл;
- фарш – 300 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч.л.;
- лук зеленый – 1 пучок;
- мука – 130 г;
- сода – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- В миске с кефиром соединяем фарш и яйцо. Для этого делаем углубление в фарше, туда выкладываем яйцо и погружаем в кефир.
- Яйцо в фарше посыпаем солью. Нарезаем зеленый лук, высыпаем тоже в яйцо.
- Высыпаем в кефир соду, взбиваем компоненты венчиком до однородности. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто для ленивых беляшей.
- Разогреваем в сковороде масло, выкладываем по столовой ложке теста. Обжариваем беляши с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки. С другой стороны беляши советуем обжаривать под крышкой.
А теперь готовьте вкусный кофе и наслаждайтесь! Приятного аппетита!