Не надо стоять все утро на кухне: для таких ленивых беляшей просто смешайте кефир с фаршем

Вкусный и сытный завтрак на сковороде

Ваши родные требуют от вас приготовить что-то питательное, сытное, да еще максимально быстро? Если вы не знаете, что чем их поразить, предлагаем удивить их вкусными жареными ленивыми беляшами.

Это блюдо по "Бабусиним рецептам" готовится быстро и не занимает много сил. Для их приготовления необходимо небольшое количество ингредиентов, а также совсем немного вашего свободного времени. В результате у вас получатся сочные ленивые беляши, которые станут хорошей заменой обычных пирожков.

Как приготовить ленивые беляши

Ингредиенты:

кефир – 300 мл;

фарш – 300 мл;

яйцо – 1 шт.;

соль – 0,5 ч.л.;

лук зеленый – 1 пучок;

мука – 130 г;

сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

В миске с кефиром соединяем фарш и яйцо. Для этого делаем углубление в фарше, туда выкладываем яйцо и погружаем в кефир. Яйцо в фарше посыпаем солью. Нарезаем зеленый лук, высыпаем тоже в яйцо. Высыпаем в кефир соду, взбиваем компоненты венчиком до однородности. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто для ленивых беляшей. Разогреваем в сковороде масло, выкладываем по столовой ложке теста. Обжариваем беляши с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки. С другой стороны беляши советуем обжаривать под крышкой.

А теперь готовьте вкусный кофе и наслаждайтесь! Приятного аппетита!