Чем проще, тем вкуснее: бюджетный рецепт печенья из ложки манки и одного яйца

Простая в приготовлении выпечка покорит ваше сердце

Утреннюю чашку кофе трудно представить без ароматного домашнего печенья. Приготовив его один раз, вы можете наслаждаться выпечкой несколько дней.

Печенье по рецепту "1 хвилина" Румяное печенье из манки точно станет вашим любимым вкусностями, стоит вам его только попробовать. Для приготовления этого печенья не требуется много усилий или времени – достаточно знать некоторые уловки. Итак, идем готовить!

Как приготовить печенье из манки

Ингредиенты:

100 г манки;

50 г сливочного масла;

80 г муки;

1 яйцо;

50 г сахара;

10 г апельсиновой цедры.

Способ приготовления:

В глубокую миску вбейте яйцо и добавьте сахар, хорошо перемешайте, пока масса не побелеет. В отдельную миску положите мягкое сливочное масло и добавьте в него муку, апельсиновую цедру и манку. Хорошо перемешайте все добавленные ингредиенты, пока в массе не останется комочков. Сюда же необходимо добавить яичную смесь с сахаром и замесить тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на час в холодильнике. Через час достаньте тесто из холодильника. Отщипните от теста маленькие кусочки, из которых сформируйте печенье. Выложите заготовки на застеленный пергаментом противень и поставьте в духовку, предварительно разогретую до температуры 190 градусов. Выпекайте около 15-20 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки, дайте остыть и подавайте.

Чтобы печенье дольше было свежим, добавьте один ингредиент и наслаждайтесь им долгое время. Приятного аппетита!