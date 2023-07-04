Так вы еще не пробовали: хитрый рецепт, как одним кабачком накормить всю семью (видео)

Никто не поверит, что это блюдо вы не заказывали в ресторане

Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях. Пожалуй, самый популярный рецепт. А если приготовить что-то необычное?

Именно такой необычный рецепт кабачков нам и предлагает Alina FooDee на своем YouTube-канале. Это идеальное блюдо как для семейных посиделок, так и на праздничный стол — при небольших затратах времени оно получается очень нежным, сытным и невероятно вкусным. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить котлеты куриного филе и кабачка

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт. (300 г);

куриная грудка — 1 шт. (250 г);

укроп — небольшой пучок;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

мука — 1-2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Натрите один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нашинкуйте укроп. Сделайте фарш из куриного филе и лука. Смешайте кабачок с курицей, добавьте специи, яйцо, а также муку. Хорошо перемешайте все. Разогрейте масло на сковороде и столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Если вам не хочется жареного блюда, приготовьте хрустящие кабачковые палочки в духовке. Только осторожно: их хруст могут услышать все вокруг.