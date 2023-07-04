Так вы еще не пробовали: хитрый рецепт, как одним кабачком накормить всю семью (видео)
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Никто не поверит, что это блюдо вы не заказывали в ресторане
Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях. Пожалуй, самый популярный рецепт. А если приготовить что-то необычное?
Именно такой необычный рецепт кабачков нам и предлагает Alina FooDee на своем YouTube-канале. Это идеальное блюдо как для семейных посиделок, так и на праздничный стол — при небольших затратах времени оно получается очень нежным, сытным и невероятно вкусным. Попробуйте — и вы не пожалеете!
Как приготовить котлеты куриного филе и кабачка
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт. (300 г);
- куриная грудка — 1 шт. (250 г);
- укроп — небольшой пучок;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- мука — 1-2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Натрите один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нашинкуйте укроп.
- Сделайте фарш из куриного филе и лука.
- Смешайте кабачок с курицей, добавьте специи, яйцо, а также муку. Хорошо перемешайте все.
- Разогрейте масло на сковороде и столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты.
- Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Если вам не хочется жареного блюда, приготовьте хрустящие кабачковые палочки в духовке. Только осторожно: их хруст могут услышать все вокруг.