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Так вы еще не пробовали: хитрый рецепт, как одним кабачком накормить всю семью (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытные, вкусные и ароматные кабачково-куриные котлеты
Сытные, вкусные и ароматные кабачково-куриные котлеты. Фото Depositphotos

Никто не поверит, что это блюдо вы не заказывали в ресторане

Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях. Пожалуй, самый популярный рецепт. А если приготовить что-то необычное?

Именно такой необычный рецепт кабачков нам и предлагает Alina FooDee на своем YouTube-канале. Это идеальное блюдо как для семейных посиделок, так и на праздничный стол — при небольших затратах времени оно получается очень нежным, сытным и невероятно вкусным. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить котлеты куриного филе и кабачка

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт. (300 г);
  • куриная грудка — 1 шт. (250 г);
  • укроп — небольшой пучок;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натрите один небольшой кабачок на крупной терке. Мелко нашинкуйте укроп.
  2. Сделайте фарш из куриного филе и лука.
  3. Смешайте кабачок с курицей, добавьте специи, яйцо, а также муку. Хорошо перемешайте все.
  4. Разогрейте масло на сковороде и столовой ложкой выкладывайте фарш. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты.
  5. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Если вам не хочется жареного блюда, приготовьте хрустящие кабачковые палочки в духовке. Только осторожно: их хруст могут услышать все вокруг.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Фарш #Куриный фарш #Котлеты #Мясной фарш #Готовим дома