Хитовый рецепт: необычный хот-дог из лаваша вы приготовите за пару минут
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Простой и быстрый перекус для всей семьи
Хот-дог — это классическая американская еда, известная во всем мире. Это блюдо когда-то было придумано немецким мясником, который продавал обычные сэндвичи с сосиской внутри.
Если вы хотите быстро накормить свою семью, удивив домашних необычным хот-догом, этот рецепт "Главреда" подойдет вам идеально. Таким вкусным и сытным и домашним фастфудом вы сможете быстро накормить своих близких. Он получится намного вкуснее и натуральнее купленного в киоске.
Как приготовить хот-дог в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш тонкий — 1 лист;
- сосиски — 4 шт.;
- сыр твердый — 80 гр;
- яйца — 2 шт.;
- ломтики сыра — 4 шт.
Способ приготовления:
- Лаваш разрезать на 4 длинных и ровных кусочка.
- Сосиски предварительно обжарить, можно на сковороде гриль.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Край лаваша смазать кетчупом и любым соусом. Посыпать край тертым сыром, переложить сосиску. Аккуратно начинать скручивать и добавить ломтик плавленого сыра.
- Яйца взбить с солью.
- Хот-дог из лаваша обвалять в яйце и переложить на сковороду. Также их можно обжаривать на гриле.
- Посыпать хот-дог сыром и подавать горячими и хрустящими к столу.
Лаваш для такого фастфуда можно приготовить самостоятельно. При наличии всего трех ингредиентов это займет немного времени.