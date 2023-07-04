Хитовый рецепт: необычный хот-дог из лаваша вы приготовите за пару минут

Простой и быстрый перекус для всей семьи

Хот-дог — это классическая американская еда, известная во всем мире. Это блюдо когда-то было придумано немецким мясником, который продавал обычные сэндвичи с сосиской внутри.

Если вы хотите быстро накормить свою семью, удивив домашних необычным хот-догом, этот рецепт "Главреда" подойдет вам идеально. Таким вкусным и сытным и домашним фастфудом вы сможете быстро накормить своих близких. Он получится намного вкуснее и натуральнее купленного в киоске.

Как приготовить хот-дог в лаваше

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 лист;

сосиски — 4 шт.;

сыр твердый — 80 гр;

яйца — 2 шт.;

ломтики сыра — 4 шт.

Способ приготовления:

Лаваш разрезать на 4 длинных и ровных кусочка. Сосиски предварительно обжарить, можно на сковороде гриль. Сыр натереть на крупной терке. Край лаваша смазать кетчупом и любым соусом. Посыпать край тертым сыром, переложить сосиску. Аккуратно начинать скручивать и добавить ломтик плавленого сыра. Яйца взбить с солью. Хот-дог из лаваша обвалять в яйце и переложить на сковороду. Также их можно обжаривать на гриле. Посыпать хот-дог сыром и подавать горячими и хрустящими к столу.

Лаваш для такого фастфуда можно приготовить самостоятельно. При наличии всего трех ингредиентов это займет немного времени.