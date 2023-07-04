Никаких доставок: такую пиццу по турецкому рецепту можно брать даже на пикник
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В блюде сочетается столько разных вкусов!
Вряд ли найдется человек, который не любит пиццу. Это известное итальянское блюдо покорило сердца многих. Рецептов пиццы невероятное множество и сегодня мы узнаем, как ее готовят в Турции.
Гарантируем — она ошеломит вас прям с первого кусочка! Такую пиццу можно брать даже на пикник — и она с легкостью заменит вам даже шашлык. Да и готовить блюдо невероятно просто: Shuba рекомендует использовать готовое основание для пиццы или готовое охлажденное тесто для пиццы. А если вы любите оливки или грибы, можно добавить их в блюдо перед выпеканием.
Как приготовить мясную пиццу по-турецки
Ингредиенты на 8 порций:
- мясной фарш — 250 г;
- тесто для пиццы — 2 шт.;
- оливковое масло — 1.5 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- перец красный сладкий — 1 шт.;
- тмин молотый — 1/2 ч. л.;
- кориандр молотый — 1/2 ч. л.;
- перец чили, порошок — 1/2 ч. л.;
- томаты вяленые в масле — 150 г;
- сыр фета — 100 г;
- мята — 3 шт.
Способ приготовления:
- Очистите и измельчите кубиками лук, мелко нарежьте чеснок. Очистите от сердцевины перец и нарежьте полукольцами. Измельчите вяленые помидоры и отложите в миску.
- Добавьте лук и чеснок. Обжарьте в 1 ст. л. оливкового масла лук и чеснок. Добавьте мясной фарш и сладкий перец, продолжайте обжаривать 5-8 минут.
- Слейте жидкость, что появилась, добавьте специи, перемешайте и готовьте еще 3 минуты.
- Выложите на противень с пергаментом два основания для пиццы или разверните тесто. Если у вас две основы — распределяйте начинку между ними.
- Выложите вяленые томаты, оставив границу 1-1.5 см по краям. Сверху выложите смесь с фаршем, раскрошите сыр и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте пиццу при 220 градусах 10-15 минут до золотистого цвета.
Подавайте пиццу с листьями свежей мяты. При подаче пиццы также используйте разнообразные соусы. Приятного аппетита.