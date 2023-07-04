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Никаких доставок: такую пиццу по турецкому рецепту можно брать даже на пикник

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Турецкая пицца выручит вас всегда
Турецкая пицца выручит вас всегда. Фото shuba.life

В блюде сочетается столько разных вкусов!

Вряд ли найдется человек, который не любит пиццу. Это известное итальянское блюдо покорило сердца многих. Рецептов пиццы невероятное множество и сегодня мы узнаем, как ее готовят в Турции.

Гарантируем — она ошеломит вас прям с первого кусочка! Такую пиццу можно брать даже на пикник — и она с легкостью заменит вам даже шашлык. Да и готовить блюдо невероятно просто: Shuba рекомендует использовать готовое основание для пиццы или готовое охлажденное тесто для пиццы. А если вы любите оливки или грибы, можно добавить их в блюдо перед выпеканием.

Как приготовить мясную пиццу по-турецки

Ингредиенты на 8 порций:

  • мясной фарш — 250 г;
  • тесто для пиццы — 2 шт.;
  • оливковое масло — 1.5 ст. л.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • перец красный сладкий — 1 шт.;
  • тмин молотый — 1/2 ч. л.;
  • кориандр молотый — 1/2 ч. л.;
  • перец чили, порошок — 1/2 ч. л.;
  • томаты вяленые в масле — 150 г;
  • сыр фета — 100 г;
  • мята — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Очистите и измельчите кубиками лук, мелко нарежьте чеснок. Очистите от сердцевины перец и нарежьте полукольцами. Измельчите вяленые помидоры и отложите в миску.
  2. Добавьте лук и чеснок. Обжарьте в 1 ст. л. оливкового масла лук и чеснок. Добавьте мясной фарш и сладкий перец, продолжайте обжаривать 5-8 минут.
  3. Слейте жидкость, что появилась, добавьте специи, перемешайте и готовьте еще 3 минуты.
  4. Выложите на противень с пергаментом два основания для пиццы или разверните тесто. Если у вас две основы — распределяйте начинку между ними.
  5. Выложите вяленые томаты, оставив границу 1-1.5 см по краям. Сверху выложите смесь с фаршем, раскрошите сыр и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте пиццу при 220 градусах 10-15 минут до золотистого цвета.

Подавайте пиццу с листьями свежей мяты. При подаче пиццы также используйте разнообразные соусы. Приятного аппетита.

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