Никаких доставок: такую пиццу по турецкому рецепту можно брать даже на пикник

В блюде сочетается столько разных вкусов!

Вряд ли найдется человек, который не любит пиццу. Это известное итальянское блюдо покорило сердца многих. Рецептов пиццы невероятное множество и сегодня мы узнаем, как ее готовят в Турции.

Гарантируем — она ошеломит вас прям с первого кусочка! Такую пиццу можно брать даже на пикник — и она с легкостью заменит вам даже шашлык. Да и готовить блюдо невероятно просто: Shuba рекомендует использовать готовое основание для пиццы или готовое охлажденное тесто для пиццы. А если вы любите оливки или грибы, можно добавить их в блюдо перед выпеканием.

Как приготовить мясную пиццу по-турецки

Ингредиенты на 8 порций:

мясной фарш — 250 г;

тесто для пиццы — 2 шт.;

оливковое масло — 1.5 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

перец красный сладкий — 1 шт.;

тмин молотый — 1/2 ч. л.;

кориандр молотый — 1/2 ч. л.;

перец чили, порошок — 1/2 ч. л.;

томаты вяленые в масле — 150 г;

сыр фета — 100 г;

мята — 3 шт.

Способ приготовления:

Очистите и измельчите кубиками лук, мелко нарежьте чеснок. Очистите от сердцевины перец и нарежьте полукольцами. Измельчите вяленые помидоры и отложите в миску. Добавьте лук и чеснок. Обжарьте в 1 ст. л. оливкового масла лук и чеснок. Добавьте мясной фарш и сладкий перец, продолжайте обжаривать 5-8 минут. Слейте жидкость, что появилась, добавьте специи, перемешайте и готовьте еще 3 минуты. Выложите на противень с пергаментом два основания для пиццы или разверните тесто. Если у вас две основы — распределяйте начинку между ними. Выложите вяленые томаты, оставив границу 1-1.5 см по краям. Сверху выложите смесь с фаршем, раскрошите сыр и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте пиццу при 220 градусах 10-15 минут до золотистого цвета.

Подавайте пиццу с листьями свежей мяты. При подаче пиццы также используйте разнообразные соусы. Приятного аппетита.