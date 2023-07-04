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Все, кто пробует – просят рецепт: для этого десерта даже духовку включать не придется

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ягодный летний десерт без яиц и выпечки
Ягодный летний десерт без яиц и выпечки. Фото babusyni-retsepty

Летом этот десерт — то, что нужно!

Сезон разнообразных ягод просто требует необычных рецептов. Если времени на приготовление тратить не хочется, а в холодильнике есть все необходимое, следует воспользоваться простым рецептом летнего десерта.

Идеальным рецептом ягодного десерта поделились "Бабусині рецепти". Простой в приготовлении, он получится ярким, ароматным и необыкновенно красивым. От такого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.

Как приготовить ягодный десерт

Ингредиенты:

  • печенье "Савоярди" – 200 г;
  • клубничный джем – 3 ч. л.;
  • вода – 50 мл;
  • свежие ягоды – 300-400 г;
  • сыр Маскарпоне – 250 г;
  • сахарная пудра – 4-5 ст. л.;
  • жирные сливки (минимум 33%) – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. В миску выкладываем джем, вливаем воду и перемешиваем.
  2. Если ягоды крупные, нарезаем на небольшие кусочки.
  3. В чистую миску выкладываем сыр Маскарпоне, добавляем сахарную пудру и смешиваем миксером, подливая жирные сливки.
  4. Печенье обмокаем в смеси из джема и половину выкладываем на дно формы.
  5. Затем выкладываем половину подготовленного крема и выравниваем. Сверху выкладываем половину ягод, наверх которых кладем оставшееся печенье. Выкладываем остаток крема, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 4-8 часов.

Затем выкладываем вторую половину ягод и нарезаем на порционные куски. Готовим любимый кофе и наслаждаемся!

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