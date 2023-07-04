Все, кто пробует – просят рецепт: для этого десерта даже духовку включать не придется
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Летом этот десерт — то, что нужно!
Сезон разнообразных ягод просто требует необычных рецептов. Если времени на приготовление тратить не хочется, а в холодильнике есть все необходимое, следует воспользоваться простым рецептом летнего десерта.
Идеальным рецептом ягодного десерта поделились "Бабусині рецепти". Простой в приготовлении, он получится ярким, ароматным и необыкновенно красивым. От такого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.
Как приготовить ягодный десерт
Ингредиенты:
- печенье "Савоярди" – 200 г;
- клубничный джем – 3 ч. л.;
- вода – 50 мл;
- свежие ягоды – 300-400 г;
- сыр Маскарпоне – 250 г;
- сахарная пудра – 4-5 ст. л.;
- жирные сливки (минимум 33%) – 100 мл.
Способ приготовления:
- В миску выкладываем джем, вливаем воду и перемешиваем.
- Если ягоды крупные, нарезаем на небольшие кусочки.
- В чистую миску выкладываем сыр Маскарпоне, добавляем сахарную пудру и смешиваем миксером, подливая жирные сливки.
- Печенье обмокаем в смеси из джема и половину выкладываем на дно формы.
- Затем выкладываем половину подготовленного крема и выравниваем. Сверху выкладываем половину ягод, наверх которых кладем оставшееся печенье. Выкладываем остаток крема, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 4-8 часов.
Затем выкладываем вторую половину ягод и нарезаем на порционные куски. Готовим любимый кофе и наслаждаемся!