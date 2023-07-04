Все, кто пробует – просят рецепт: для этого десерта даже духовку включать не придется

Летом этот десерт — то, что нужно!

Сезон разнообразных ягод просто требует необычных рецептов. Если времени на приготовление тратить не хочется, а в холодильнике есть все необходимое, следует воспользоваться простым рецептом летнего десерта.

Идеальным рецептом ягодного десерта поделились "Бабусині рецепти". Простой в приготовлении, он получится ярким, ароматным и необыкновенно красивым. От такого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.

Как приготовить ягодный десерт

Ингредиенты:

печенье "Савоярди" – 200 г;

клубничный джем – 3 ч. л.;

вода – 50 мл;

свежие ягоды – 300-400 г;

сыр Маскарпоне – 250 г;

сахарная пудра – 4-5 ст. л.;

жирные сливки (минимум 33%) – 100 мл.

Способ приготовления:

В миску выкладываем джем, вливаем воду и перемешиваем. Если ягоды крупные, нарезаем на небольшие кусочки. В чистую миску выкладываем сыр Маскарпоне, добавляем сахарную пудру и смешиваем миксером, подливая жирные сливки. Печенье обмокаем в смеси из джема и половину выкладываем на дно формы. Затем выкладываем половину подготовленного крема и выравниваем. Сверху выкладываем половину ягод, наверх которых кладем оставшееся печенье. Выкладываем остаток крема, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 4-8 часов.

Затем выкладываем вторую половину ягод и нарезаем на порционные куски. Готовим любимый кофе и наслаждаемся!