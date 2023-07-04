Бананы в беконе: так любят полакомиться на Гавайах

Попробуйте раз — и будете готовить всегда!

Что может быть более несовместимым, чем бананы и бекон? Трудно придумать! Но в Таиланде и на Гавайях это популярная закуска, которую можно увидеть на многих вечеринках.

Приготовив бананы в беконе по рецепту Shuba, вы получите необычный десерт: внутри мягкий печеный сладковатый банан, а снаружи подкопченный бекон. Все гениальное просто — именно так можно охарактеризовать эту закуску. Готовьтесь: близкие сначала удивятся, а потом будут просить такой десерт вновь и вновь.

Как приготовить бананы в беконе

Ингредиенты на 4 порции:

банан — 800 г;

бекон, слайсы — 300 г;

мед — 50 г;

соус соевый — 40 мл;

оливковое масло — 50 мл;

фисташки — 50 г.

Способ приготовления:

Незрелые бананы помойте, очистите от кожуры, нарежьте кусочками 3-4 см. В отдельной миске смешайте оливковое масло, соевый соус и мед. Заверните все кусочки бананов в слайсы бекона. Смажьте каждый цилиндр соусом и обжарьте в оливковом масле, переворачивая, до золотистой корочки. Выложите десерт на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте бананы, посыпав измельченными орешками.

Такая закуска лучше всего сочетается с ломтиками подсушенного багета или с гренками по маминому рецепту. Кушайте по-гавайски!