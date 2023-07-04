То ли закуска, то ли салат: рецепт этого баклажанного блюда сбережет ваш бюджет
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Невероятно сытное блюдо подойдет к гарнирам и мясным блюдам
Баклажаны – универсальные овощи, из которых можно приготовить очень много вкусных, пикантных и одновременно простых блюд. Также их можно консервировать, мариновать или засолить.
А еще из этого овоща можно приготовить летний салат-закуску по рецепту "Господиньки". Для этого вам не нужно часами танцевать на кухне: нужно выложить компоненты на тарелке и наслаждаться полученным результатом.
Как приготовить салат-закуску из баклажан
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- помидоры – 3 шт.;
- петрушка – 30 г;
- майонез – 3 ст.л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте тонкими кружочками шириной не более 5 мм, обжарьте их в масле с двух сторон до готовности.
- Лук и морковь очистите, нарежьте лук тонкими четвертинками, морковь натрите на большой терке. Сначала в растительном масле обжарьте лук до полупрозрачности, затем добавьте в сковороду морковь. Овощи пассируйте в масле до 5 минут, периодически перемешивая, приправьте солью и перцем.
- Жареные баклажаны промокните салфетками, переложите на плоскую тарелку в несколько рядов, посолите.
- В майонез добавьте измельченный чеснок, перемешайте. Получившийся соус поместите в кондитерский мешок и сделайте густую сетку на баклажанах.
- Сверху ровным слоем выложите морковно-луковую смесь, также смажьте соусом.
- Помидоры нарежьте тонкими кружочками, уложите, покройте майонезом.
- Петрушку промойте, высушите, нарежьте ножом, присыпьте ею помидоры.
Салат готов. Подавайте его с любимым гарниром и мясными блюдами. Приятного аппетита!