То ли закуска, то ли салат: рецепт этого баклажанного блюда сбережет ваш бюджет

Невероятно сытное блюдо подойдет к гарнирам и мясным блюдам

Баклажаны – универсальные овощи, из которых можно приготовить очень много вкусных, пикантных и одновременно простых блюд. Также их можно консервировать, мариновать или засолить.

А еще из этого овоща можно приготовить летний салат-закуску по рецепту "Господиньки". Для этого вам не нужно часами танцевать на кухне: нужно выложить компоненты на тарелке и наслаждаться полученным результатом.

Как приготовить салат-закуску из баклажан

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

помидоры – 3 шт.;

петрушка – 30 г;

майонез – 3 ст.л.;

чеснок – 2 зубчика;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны нарежьте тонкими кружочками шириной не более 5 мм, обжарьте их в масле с двух сторон до готовности. Лук и морковь очистите, нарежьте лук тонкими четвертинками, морковь натрите на большой терке. Сначала в растительном масле обжарьте лук до полупрозрачности, затем добавьте в сковороду морковь. Овощи пассируйте в масле до 5 минут, периодически перемешивая, приправьте солью и перцем. Жареные баклажаны промокните салфетками, переложите на плоскую тарелку в несколько рядов, посолите. В майонез добавьте измельченный чеснок, перемешайте. Получившийся соус поместите в кондитерский мешок и сделайте густую сетку на баклажанах. Сверху ровным слоем выложите морковно-луковую смесь, также смажьте соусом. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, уложите, покройте майонезом. Петрушку промойте, высушите, нарежьте ножом, присыпьте ею помидоры.

Салат готов. Подавайте его с любимым гарниром и мясными блюдами. Приятного аппетита!