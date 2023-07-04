Об этом рецепте молчат все кулинары: так жарят рыбу в дорогих ресторанах
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Рецепт, который не потребует много сил и дорогих продуктов
Наверное, у многих были ситуации, когда во время жарки рыба пристает к сковороде и пригорает? Если были, то этот материал как раз для вас.
"Це Смак" поделился хитрым кулинарным приемом ресторанных поваров, благодаря которому рыбное филе прожарится и точно не подгорит. И хотя для этого блюда подойдет любая рыба, предлагаем попробовать для начала на морской – в ней меньше костей. Возьмите чёрный или бородинский хлеб и начинайте готовить! Рыба будет настолько нежной и сочной, что вы больше не будете жарить ее в кляре
Как приготовить рыбу на хлебе
Ингредиенты на 2 порции:
- судак – 300 г;
- хлеб – 100 г;
- сливочное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб порежьте тонкими слайсами так, чтоб они соответствовали величине рыбных кусков.
- Порежьте филе судака на кусочки средней величины. Со стороны кожуры смочите водой.
- Положите каждый кусок рыбы в слайс хлеба. Разогрейте сковороду, добавьте масло и положите рыбу на хлеб в разогретое масло.
- Хлеб впитает масло и как бы "приклеится" к филе рыбы. Как только филе рыбы побелеет до половины, переверните каждый кусочек и обжарьте до готовности.
В качестве гарнира к такой рыбе подойдет ваша любимая каша или картофель с овощами. Приятного аппетита!