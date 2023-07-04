Укр

Об этом рецепте молчат все кулинары: так жарят рыбу в дорогих ресторанах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыба на хлебе - бюджетный вариант отличного обеда или ужина
Рыба на хлебе - бюджетный вариант отличного обеда или ужина. Фото cesmak.info

Рецепт, который не потребует много сил и дорогих продуктов

Наверное, у многих были ситуации, когда во время жарки рыба пристает к сковороде и пригорает? Если были, то этот материал как раз для вас.

"Це Смак" поделился хитрым кулинарным приемом ресторанных поваров, благодаря которому рыбное филе прожарится и точно не подгорит. И хотя для этого блюда подойдет любая рыба, предлагаем попробовать для начала на морской – в ней меньше костей. Возьмите чёрный или бородинский хлеб и начинайте готовить! Рыба будет настолько нежной и сочной, что вы больше не будете жарить ее в кляре

Как приготовить рыбу на хлебе

Ингредиенты на 2 порции:

  • судак – 300 г;
  • хлеб – 100 г;
  • сливочное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хлеб порежьте тонкими слайсами так, чтоб они соответствовали величине рыбных кусков.
  2. Порежьте филе судака на кусочки средней величины. Со стороны кожуры смочите водой.
  3. Положите каждый кусок рыбы в слайс хлеба. Разогрейте сковороду, добавьте масло и положите рыбу на хлеб в разогретое масло.
  4. Хлеб впитает масло и как бы "приклеится" к филе рыбы. Как только филе рыбы побелеет до половины, переверните каждый кусочек и обжарьте до готовности.

В качестве гарнира к такой рыбе подойдет ваша любимая каша или картофель с овощами. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Рыба #Хлеб #Жареная рыба #Готовим дома