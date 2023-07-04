Свекла в банке: бюджетный рецепт закуски по-гречески

Одним взмахом руки и закуска, и заправка в салаты

Если при слове свекла единственное блюдо, которое вам приходит в голову – это украинский борщ, то ловите еще один интересный рецепт. Закуска из свеклы и чеснока – ароматное блюдо в греческом стиле, которое можно использовать в качестве заправки в разнообразные салаты.

Приготовленное по рецепту "Це Смак" блюдо можно хранить долгое время и не стоять на кухне каждый раз, когда оно понадобится. Если вы любите более пикантный вкус, добавьте в закуску больше специй. Перец придаст ей остроту, а ароматные травы сделают вкус поинтереснее.

Как приготовить свеклу с чесноком по-гречески

Ингредиенты на 4 порции:

свекла – 2-3 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

винный уксус – 50 мл;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Хорошо помойте свеклу. Если есть желание, можете использовать и ботву. Отварите до готовности: ботва варится примерно 10 минут, а свекла – 45-60 минут. Когда свекла остынет, очистите ее. Нарежьте свеклу ломтиками толщиной 1 см. Плотно сложите в чистую сухую банку, пересыпая слои измельченным чесноком. Оставьте свободное место 1-2 см до края. Разведите соль в стакане воды и залейте на две трети банки. Добавьте уксус и оливковое масло. Если останется место, заполните его свеклой. Плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник на 2-3 дня.

Свекла готова. Используйте ее как закуску или качестве заправки в любимые салаты. Приятного аппетита!