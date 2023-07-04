Фантастическое блюдо – из вчерашней гречки: никто не догадается, что в рецепте нет мяса

Идеально для диеты или вегетерианского рациона

Мы рассказывали, как приготовить вкусные котлеты из печени. Еще один бюджетный рецепт котлет идеален для вегетерианского рациона или поста.

Для рецепта, которым поделились на SHUBA, вам понадобится уже отварная и охлажденная гречневая каша. Поэтому блюдо можно приготовить даже из вчерашней гречки.

Ингредиенты:

Гречневая каша — 300 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Панировочные сухари — по вкусу

Чеснок, зубчики – 3 шт.

Яйцо куриное, крупное –3 шт.

Масло

Способ приготовления:

Сваренную холодную гречку всыпьте в глубокую миску, вбейте три яйца. Взбейте до однородности погружным блендером. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке. Положите лук в сковороду с нагретым маслом и поджарьте до прозрачности. Добавьте морковь и тертый на мелкой терке чеснок и жарьте еще 2-3 минуты. Выложите зажарку в гречку, посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Влажными руками сформуйте котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Поджарьте в сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Котлеты получаются невероятно вкусными. Текстуру им задают кусочки моркови и лука. Идеальный вариант для поста или диеты, просто как запеканка из чечевицы.