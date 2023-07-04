Без муки и выпечки: самый простой ореховый торт
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Прекрасный вариант сладкого к чаю
Недавно мы рассказывали, как готовить торт "Три стакана". Следующий десерт еще проще — его даже выпекать не придется.
Также в этом торте нет муки. Надо только приготовить крем, а остальные ингредиенты — измельчить. Рецептом поделились на SHUBA.
Ингредиенты:
- Хлебцы — 100 г
- Молоко – 500 мл
- Сахар — 60 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Крахмал кукурузный — 60 г
- Ваниль — 2 г
- Масло сливочное — 50 г
- Шоколад черный — 50 г
- Масло подсолнечное рафинированное – 1 ст. л.
- Арахис — 50 г
Способ приготовления:
- Рисовые хлебцы измельчите на кусочки по 2-3 см. Вы можете взять любые другие хлебцы.
- В сотейнике с толстым дном смешайте яйца, сахар, крахмал и ванилин. Добавьте половину молока и перемешайте венчиком. Как только масса станет однородной и без комочков – добавьте вторую половину молока и перемешайте.
- Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. Как только появятся пузырьки – проварите крем еще 10 секунд и снимайте с огня.
- Сразу добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Еще в горячий крем сразу высыпьте поломанные хлебцы и все хорошо перемешайте.
- Подготовьте разъемную форму, внутрь уложите пергамент, чтобы легче было доставать торт. Выложите смесь в форму и хорошо разровняйте.
- Приготовьте глазурь с орехами. Арахис или другие орешки подсушите на сухой сковороде, затем измельчите, но не сильно.
- В подходящую для микроволновки миску измельчите шоколад, добавьте масло и растопите все в микроволновке или водяной бане.
- Добавьте в смесь измельченные орехи, перемешайте и полейте сверху торт. Спрячь торт на 4-5 часов в холодильник, а лучше на ночь застывать.
Торт получается очень вкусным. Идеально и к чаю, и к приходу гостей. Также мы рассказывали, что делать, если варенье не густеет.