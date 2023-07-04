Без муки и выпечки: самый простой ореховый торт

Прекрасный вариант сладкого к чаю

Недавно мы рассказывали, как готовить торт "Три стакана". Следующий десерт еще проще — его даже выпекать не придется.

Также в этом торте нет муки. Надо только приготовить крем, а остальные ингредиенты — измельчить. Рецептом поделились на SHUBA.

Ингредиенты:

Хлебцы — 100 г

Молоко – 500 мл

Сахар — 60 г

Яйца куриные – 2 шт.

Крахмал кукурузный — 60 г

Ваниль — 2 г

Масло сливочное — 50 г

Шоколад черный — 50 г

Масло подсолнечное рафинированное – 1 ст. л.

Арахис — 50 г

Способ приготовления:

Рисовые хлебцы измельчите на кусочки по 2-3 см. Вы можете взять любые другие хлебцы. В сотейнике с толстым дном смешайте яйца, сахар, крахмал и ванилин. Добавьте половину молока и перемешайте венчиком. Как только масса станет однородной и без комочков – добавьте вторую половину молока и перемешайте. Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. Как только появятся пузырьки – проварите крем еще 10 секунд и снимайте с огня. Сразу добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Еще в горячий крем сразу высыпьте поломанные хлебцы и все хорошо перемешайте. Подготовьте разъемную форму, внутрь уложите пергамент, чтобы легче было доставать торт. Выложите смесь в форму и хорошо разровняйте. Приготовьте глазурь с орехами. Арахис или другие орешки подсушите на сухой сковороде, затем измельчите, но не сильно. В подходящую для микроволновки миску измельчите шоколад, добавьте масло и растопите все в микроволновке или водяной бане. Добавьте в смесь измельченные орехи, перемешайте и полейте сверху торт. Спрячь торт на 4-5 часов в холодильник, а лучше на ночь застывать.

Торт получается очень вкусным. Идеально и к чаю, и к приходу гостей. Также мы рассказывали, что делать, если варенье не густеет.