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Без муки и выпечки: самый простой ореховый торт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Подойдет даже для застолья
Подойдет даже для застолья. Фото shuba.life

Прекрасный вариант сладкого к чаю

Недавно мы рассказывали, как готовить торт "Три стакана". Следующий десерт еще проще — его даже выпекать не придется.

Также в этом торте нет муки. Надо только приготовить крем, а остальные ингредиенты — измельчить. Рецептом поделились на SHUBA.

Ингредиенты:

  • Хлебцы — 100 г
  • Молоко – 500 мл
  • Сахар — 60 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Крахмал кукурузный — 60 г
  • Ваниль — 2 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Шоколад черный — 50 г
  • Масло подсолнечное рафинированное – 1 ст. л.
  • Арахис — 50 г

Способ приготовления:

  1. Рисовые хлебцы измельчите на кусочки по 2-3 см. Вы можете взять любые другие хлебцы.
  2. В сотейнике с толстым дном смешайте яйца, сахар, крахмал и ванилин. Добавьте половину молока и перемешайте венчиком. Как только масса станет однородной и без комочков – добавьте вторую половину молока и перемешайте.
  3. Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. Как только появятся пузырьки – проварите крем еще 10 секунд и снимайте с огня.
  4. Сразу добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Еще в горячий крем сразу высыпьте поломанные хлебцы и все хорошо перемешайте.
  5. Подготовьте разъемную форму, внутрь уложите пергамент, чтобы легче было доставать торт. Выложите смесь в форму и хорошо разровняйте.
  6. Приготовьте глазурь с орехами. Арахис или другие орешки подсушите на сухой сковороде, затем измельчите, но не сильно.
  7. В подходящую для микроволновки миску измельчите шоколад, добавьте масло и растопите все в микроволновке или водяной бане.
  8. Добавьте в смесь измельченные орехи, перемешайте и полейте сверху торт. Спрячь торт на 4-5 часов в холодильник, а лучше на ночь застывать.

Торт получается очень вкусным. Идеально и к чаю, и к приходу гостей. Также мы рассказывали, что делать, если варенье не густеет.

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#Рецепт #Торт #Десерт