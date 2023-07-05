Лучше рецепта не найдете: рецепт супервкусных оладий с колбасой и сыром

Оладьи — лучшее, что может быть на завтрак

Приготовить пышные оладьи на завтрак — отличная идея! Это ароматное и вкусное блюдо не только утолит ваш голод, но и поднимет настроение.

Если вы привыкли есть только сладкие оладьи, мы с "Мета" готовы вас удивить оладьями с сыром и колбасой. Такое сочетание может показаться странным, но вы только попробуйте — и вас за уши не оттянешь! Это сытное блюдо придаст энергии на весь день, а на приготовление не придется тратить много времени.

Как приготовить оладьи с колбасой и сыром

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г;

кефир — 200 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 10 г;

сода пищевая — 5 г;

колбаса — 150 г;

сыр твердый — 100 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу

масло подсолнечное — 60 г

Способ приготовления:

К кефиру добавьте соду, соль, сахар и размешайте. Яйца взбейте и влейте в кефир, всыпьте муку и размешайте до однородной массы. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терку и выложите подготовленные ингредиенты в тесто. Добавьте измельченную зелень и перемешайте. Сковороду разогрейте с растительным маслом и выкладывайте тесто в форме оладий. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны.

Соленые оладьи можно украсить зеленью и подавать с любимым соусом. Приятного аппетита!