Лучше рецепта не найдете: рецепт супервкусных оладий с колбасой и сыром
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Оладьи — лучшее, что может быть на завтрак
Приготовить пышные оладьи на завтрак — отличная идея! Это ароматное и вкусное блюдо не только утолит ваш голод, но и поднимет настроение.
Если вы привыкли есть только сладкие оладьи, мы с "Мета" готовы вас удивить оладьями с сыром и колбасой. Такое сочетание может показаться странным, но вы только попробуйте — и вас за уши не оттянешь! Это сытное блюдо придаст энергии на весь день, а на приготовление не придется тратить много времени.
Как приготовить оладьи с колбасой и сыром
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г;
- кефир — 200 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 10 г;
- сода пищевая — 5 г;
- колбаса — 150 г;
- сыр твердый — 100 г;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу
- масло подсолнечное — 60 г
Способ приготовления:
- К кефиру добавьте соду, соль, сахар и размешайте. Яйца взбейте и влейте в кефир, всыпьте муку и размешайте до однородной массы.
- Колбасу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терку и выложите подготовленные ингредиенты в тесто. Добавьте измельченную зелень и перемешайте.
- Сковороду разогрейте с растительным маслом и выкладывайте тесто в форме оладий. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
Соленые оладьи можно украсить зеленью и подавать с любимым соусом. Приятного аппетита!