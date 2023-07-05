Ни муки, ни грязной посуды: солеными маффинами по этому рецепту вы будете хвастаться в "Инстаграме"

Отличное блюдо для завтрака и перекуса

Маффины — это небольшие мучные изделия, запеченные в духовке с самой разнообразной начинкой. Обычно маффины делают сладкими, но не менее популярны и соленые, в которые кладут соответственную начинку.

Сегодня предлагаем попробовать на завтрак маффины с сыром и ветчиной по рецепту "Мета". Такая вкуснятина обязательно поднимет настроение с утра и поможет взбодриться перед началом рабочего дня. А начинку вы по желанию можете заменить по своему усмотрению — маффины с сыром сочетаются с самыми разными продуктами.

Как приготовить соленые маффины с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

яйцо куриное — 6 шт.;

молоко — 1/4 ст;

сыр чеддер — 200 г;

ветчина — 150 г;

шпинат, зеленый лук, перец молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи промойте, удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кубиками. Шпинат и зеленый лук порубите помельче. Все сложите в глубокую миску. Смешайте в отдельной посуде яйца, молоко, щепотку соли и перца. Соедините все компоненты с тертым сыром и нарезанной ветчиной. Смажьте каждую формочку для выпекания растительным маслом и наполовину наполните начинкой, которую сверху нужно залить перемешанными яйцами. Отправьте выпекаться в разогретую до 150 градусов духовку или аэрофритюрницу.

Через 12 минут блюдо доставайте и подавайте на стол с любимым напитком. Приятного аппетита!