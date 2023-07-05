Ни муки, ни грязной посуды: солеными маффинами по этому рецепту вы будете хвастаться в "Инстаграме"
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Отличное блюдо для завтрака и перекуса
Маффины — это небольшие мучные изделия, запеченные в духовке с самой разнообразной начинкой. Обычно маффины делают сладкими, но не менее популярны и соленые, в которые кладут соответственную начинку.
Сегодня предлагаем попробовать на завтрак маффины с сыром и ветчиной по рецепту "Мета". Такая вкуснятина обязательно поднимет настроение с утра и поможет взбодриться перед началом рабочего дня. А начинку вы по желанию можете заменить по своему усмотрению — маффины с сыром сочетаются с самыми разными продуктами.
Как приготовить соленые маффины с сыром и ветчиной
Ингредиенты:
- яйцо куриное — 6 шт.;
- молоко — 1/4 ст;
- сыр чеддер — 200 г;
- ветчина — 150 г;
- шпинат, зеленый лук, перец молотый, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи промойте, удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кубиками. Шпинат и зеленый лук порубите помельче. Все сложите в глубокую миску.
- Смешайте в отдельной посуде яйца, молоко, щепотку соли и перца.
- Соедините все компоненты с тертым сыром и нарезанной ветчиной.
- Смажьте каждую формочку для выпекания растительным маслом и наполовину наполните начинкой, которую сверху нужно залить перемешанными яйцами.
- Отправьте выпекаться в разогретую до 150 градусов духовку или аэрофритюрницу.
Через 12 минут блюдо доставайте и подавайте на стол с любимым напитком. Приятного аппетита!