Этот салат будет готов через 10 минут: гора витамин из горсти капусты и 1 яблока
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт, с которым справится и ребенок
Капуста — овощ, который хорошо подойдет для приготовления различных блюд — вкусного борща или гарнира, выпечки или солений. Однако самый главный вариант использования овоща — витаминные салаты.
Вместе с "Мета" предлагаем всего за 10 минут приготовить хрустящую витаминную бомбу — салат из капусты и яблока. Считаете, что это невозможно? А вы возьмите ингредиенты и попробуйте. У вас получится вкусное и аппетитное блюдо, уместное на любом столе.
Как приготовить салат из капусты и яблока
Ингредиенты:
- капуста – 200-400 г;
- сахар – 1 ч.л.;
- соль – щепотка;
- морковь – 1 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- зеленый лук, укроп – по 1 пучку;
- оливковое масло – для заправки.
Способ приготовления:
- Сначала вам нужно мелко нашинковать капусту и переложить ее в большую миску. К ней следует добавить сахар и соль и хорошо перемешать.
- Морковь нужно почистить и натереть на большой терке в миску до капусты. Получившуюся смесь нужно полить лимонным соком.
- Яблоко нужно нарезать соломкой и добавить к овощам. В миску также следует добавить порезанный укроп и зеленый лук, перемешать все и заправить оливковым маслом.
Салат готов. Подавайте его к любимым рыбным или мясным блюдам и наслаждайтесь. Приятного аппетита!