Этот салат будет готов через 10 минут: гора витамин из горсти капусты и 1 яблока

Рецепт, с которым справится и ребенок

Капуста — овощ, который хорошо подойдет для приготовления различных блюд — вкусного борща или гарнира, выпечки или солений. Однако самый главный вариант использования овоща — витаминные салаты.

Вместе с "Мета" предлагаем всего за 10 минут приготовить хрустящую витаминную бомбу — салат из капусты и яблока. Считаете, что это невозможно? А вы возьмите ингредиенты и попробуйте. У вас получится вкусное и аппетитное блюдо, уместное на любом столе.

Как приготовить салат из капусты и яблока

Ингредиенты:

капуста – 200-400 г;

сахар – 1 ч.л.;

соль – щепотка;

морковь – 1 шт.;

лимон – ½ шт.;

яблоко – 1 шт.;

зеленый лук, укроп – по 1 пучку;

оливковое масло – для заправки.

Способ приготовления:

Сначала вам нужно мелко нашинковать капусту и переложить ее в большую миску. К ней следует добавить сахар и соль и хорошо перемешать. Морковь нужно почистить и натереть на большой терке в миску до капусты. Получившуюся смесь нужно полить лимонным соком. Яблоко нужно нарезать соломкой и добавить к овощам. В миску также следует добавить порезанный укроп и зеленый лук, перемешать все и заправить оливковым маслом.

Салат готов. Подавайте его к любимым рыбным или мясным блюдам и наслаждайтесь. Приятного аппетита!