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Этот салат будет готов через 10 минут: гора витамин из горсти капусты и 1 яблока

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейший и полезный витаминный салат из капусты и яблока
Вкуснейший и полезный витаминный салат из капусты и яблока

Рецепт, с которым справится и ребенок

Капуста — овощ, который хорошо подойдет для приготовления различных блюд — вкусного борща или гарнира, выпечки или солений. Однако самый главный вариант использования овоща — витаминные салаты.

Вместе с "Мета" предлагаем всего за 10 минут приготовить хрустящую витаминную бомбу — салат из капусты и яблока. Считаете, что это невозможно? А вы возьмите ингредиенты и попробуйте. У вас получится вкусное и аппетитное блюдо, уместное на любом столе.

Как приготовить салат из капусты и яблока

Ингредиенты:

  • капуста – 200-400 г;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • соль – щепотка;
  • морковь – 1 шт.;
  • лимон – ½ шт.;
  • яблоко – 1 шт.;
  • зеленый лук, укроп – по 1 пучку;
  • оливковое масло – для заправки.

Способ приготовления:

  1. Сначала вам нужно мелко нашинковать капусту и переложить ее в большую миску. К ней следует добавить сахар и соль и хорошо перемешать.
  2. Морковь нужно почистить и натереть на большой терке в миску до капусты. Получившуюся смесь нужно полить лимонным соком.
  3. Яблоко нужно нарезать соломкой и добавить к овощам. В миску также следует добавить порезанный укроп и зеленый лук, перемешать все и заправить оливковым маслом.

Салат готов. Подавайте его к любимым рыбным или мясным блюдам и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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