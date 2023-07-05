Теперь будете есть только так: этот рецепт молодого картофеля заставит вас забыть о других

Блюдо наполнит ваш дом ароматом

Многие с нетерпением ждут сезонных овощей. И не зря, ведь после долгой зимы так хочется чего-то свежего, необычного, витаминного, даже если речь идет о картофеле.

Жареная молодая картошка — любимое блюдо летом. В сочетании с чесноком и укропом на сковороде она наполняет дом невероятно аппетитными ароматами. Такое блюдо по рецепту Shuba получится с нежной серединкой и хрустящей корочкой, чеснок придает пикантности вкусу, а укроп — аромата. Попробуйте такой картофель раз — и вы не вернетесь к другим рецептам.

Как пожарить целиком молодой картофель

Ингредиенты на 6 порций:

картофель молодой — 1 кг;

масло подсолнечное рафинированное — 60 мл;

укроп, веточка — 20 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Мелкий картофель хорошо помойте и обсушите. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Укроп помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Широкую сковороду поставьте на огонь и разогрейте в нем растительное масло, после чего выложите туда картофель. Жарьте на среднем огне, периодически переворачивая, примерно 20-30 минут. В конце посолите и поперчите по вкусу, добавьте чеснок. Жарьте еще 2-3 минуты. Далее снимите с огня, добавьте укропа и подавайте.

Лучше всего такой молодой картофель есть с витаминным салатом. Приятного аппетита!