Теперь будете есть только так: этот рецепт молодого картофеля заставит вас забыть о других
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Блюдо наполнит ваш дом ароматом
Многие с нетерпением ждут сезонных овощей. И не зря, ведь после долгой зимы так хочется чего-то свежего, необычного, витаминного, даже если речь идет о картофеле.
Жареная молодая картошка — любимое блюдо летом. В сочетании с чесноком и укропом на сковороде она наполняет дом невероятно аппетитными ароматами. Такое блюдо по рецепту Shuba получится с нежной серединкой и хрустящей корочкой, чеснок придает пикантности вкусу, а укроп — аромата. Попробуйте такой картофель раз — и вы не вернетесь к другим рецептам.
Как пожарить целиком молодой картофель
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель молодой — 1 кг;
- масло подсолнечное рафинированное — 60 мл;
- укроп, веточка — 20 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мелкий картофель хорошо помойте и обсушите. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Укроп помойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
- Широкую сковороду поставьте на огонь и разогрейте в нем растительное масло, после чего выложите туда картофель.
- Жарьте на среднем огне, периодически переворачивая, примерно 20-30 минут.
- В конце посолите и поперчите по вкусу, добавьте чеснок. Жарьте еще 2-3 минуты. Далее снимите с огня, добавьте укропа и подавайте.
Лучше всего такой молодой картофель есть с витаминным салатом. Приятного аппетита!