Легкий ужин за полчаса: самый простой рецепт запеканки из кабачков

Ее вкус составит конкуренцию многим блюдам и не оставит вас равнодушным

В жаркую погоду ужин обязательно должен быть легким, чтобы не нагружать желудок, и полезным, чтобы организм получил необходимые витамины. Именно по этой причине идеальный выход — овощные блюда. Приготовление такого ужина не отнимет у вас много времени, а идеальный вкус порадует всех, кто попробует хотя бы кусочек.

Запеканка по рецепту "Мета" будет уместна и на семейный ужин, и во время вечерних посиделок с друзьями под совместный просмотр фильма или настольные игры. К тому же, вкусное, полезное и аппетитное блюдо приготовить очень просто.

Как приготовить овощную запеканку

Ингредиенты на 4 порции:

кабачок — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

чеснок — 3 шт.;

сушеные травы — 2 ч.л;

пармезан тертый — 300 г;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте ломтиками шириной около 1 см. Очистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками. Нашинкуйте лук, пропустите чеснок через пресс и обжаривайте их на растительном масле до золотистости. Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите в нее лук с чесноком и равномерно распределите их. Добавьте нарезанные овощи. Добавьте по вкусу соль, перец и притрусите зеленью. Накройте все алюминиевой фольгой и поставьте в духовку на 30 минут. Обильно посыпьте тертым сыром и снова вернете в духовку, но уже без фольги. Запекайте около 10-15 минут, пока сыр не подрумянится и не расплавится.

Кстати, твердый сыр можно приготовить и дома. Так он получится полезней и вкуснее даже магазинного.