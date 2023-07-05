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Легкий ужин за полчаса: самый простой рецепт запеканки из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Полезная и витаминная овощная запеканка из кабачка
Полезная и витаминная овощная запеканка из кабачка. Фото Meta.ua

Ее вкус составит конкуренцию многим блюдам и не оставит вас равнодушным

В жаркую погоду ужин обязательно должен быть легким, чтобы не нагружать желудок, и полезным, чтобы организм получил необходимые витамины. Именно по этой причине идеальный выход — овощные блюда. Приготовление такого ужина не отнимет у вас много времени, а идеальный вкус порадует всех, кто попробует хотя бы кусочек.

Запеканка по рецепту "Мета" будет уместна и на семейный ужин, и во время вечерних посиделок с друзьями под совместный просмотр фильма или настольные игры. К тому же, вкусное, полезное и аппетитное блюдо приготовить очень просто.

Как приготовить овощную запеканку

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачок — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • чеснок — 3 шт.;
  • сушеные травы — 2 ч.л;
  • пармезан тертый — 300 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте ломтиками шириной около 1 см.
  2. Очистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками.
  3. Нашинкуйте лук, пропустите чеснок через пресс и обжаривайте их на растительном масле до золотистости.
  4. Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите в нее лук с чесноком и равномерно распределите их. Добавьте нарезанные овощи. Добавьте по вкусу соль, перец и притрусите зеленью.
  5. Накройте все алюминиевой фольгой и поставьте в духовку на 30 минут.
  6. Обильно посыпьте тертым сыром и снова вернете в духовку, но уже без фольги. Запекайте около 10-15 минут, пока сыр не подрумянится и не расплавится.

Кстати, твердый сыр можно приготовить и дома. Так он получится полезней и вкуснее даже магазинного.

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