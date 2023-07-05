Легкий ужин за полчаса: самый простой рецепт запеканки из кабачков
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Ее вкус составит конкуренцию многим блюдам и не оставит вас равнодушным
В жаркую погоду ужин обязательно должен быть легким, чтобы не нагружать желудок, и полезным, чтобы организм получил необходимые витамины. Именно по этой причине идеальный выход — овощные блюда. Приготовление такого ужина не отнимет у вас много времени, а идеальный вкус порадует всех, кто попробует хотя бы кусочек.
Запеканка по рецепту "Мета" будет уместна и на семейный ужин, и во время вечерних посиделок с друзьями под совместный просмотр фильма или настольные игры. К тому же, вкусное, полезное и аппетитное блюдо приготовить очень просто.
Как приготовить овощную запеканку
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачок — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- чеснок — 3 шт.;
- сушеные травы — 2 ч.л;
- пармезан тертый — 300 г;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте ломтиками шириной около 1 см.
- Очистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками.
- Нашинкуйте лук, пропустите чеснок через пресс и обжаривайте их на растительном масле до золотистости.
- Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Выложите в нее лук с чесноком и равномерно распределите их. Добавьте нарезанные овощи. Добавьте по вкусу соль, перец и притрусите зеленью.
- Накройте все алюминиевой фольгой и поставьте в духовку на 30 минут.
- Обильно посыпьте тертым сыром и снова вернете в духовку, но уже без фольги. Запекайте около 10-15 минут, пока сыр не подрумянится и не расплавится.
Кстати, твердый сыр можно приготовить и дома. Так он получится полезней и вкуснее даже магазинного.