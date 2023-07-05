Древнее украинское блюдо для сытного перекуса: невероятные цыбуляники
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Прекрасный вариант завтрака
Мы рассказывали, как готовить давний украинский десерт — соложеники. Из соленых блюд очень популярны были луковые оладьи.
Пышные и мягкие оладьи-пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом готовятся очень просто. Они не оседают и остаются такими же пышными даже после охлаждения. Рецептом поделились на портале " Советница ".
Ингредиенты:
- 400 мл кефира
- 50 мл воды
- 2 яйца
- 350 г муки
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка соли (без горки)
- 4 вареных яйца
- 0,5 чайной ложки соды
- 2 столовые ложки растительного масла (в тесто)
- небольшой пучок зеленого лука
- масло (для жарки)
Способ приготовления:
- Зелень мелко сечим. Яйца нарезаем маленькими кубиками. В кастрюльке смешиваем кефир и воду, перемешиваем, ставим в слабый огонь.
- Немного прогреваем содержимое, чтобы было теплым. Благодаря теплому кефиру оладьи будут пышными. Снимаем с огня.
- Яйца для теста немного взбиваем с солью и сахаром. Вливаем теплый кефир с водой. Всыпаем муку, тщательно перемешиваем – тесто должно быть достаточно густым, трудно сползать с ложки. В конце добавляем соду, перемешиваем.
- Вливаем масло, снова перемешиваем. Выкладываем в готовое тесто лук и яйца, перемешиваем.
- Жарим оладьи в разогретом масле на среднем огне, чтобы хорошо прожарились. Они должны быть золотистыми с обеих сторон. Готовые выкладываем на бумажное полотенце.
Оладьи получаются очень ароматными. К ним отлично подойдет соус на основе йогурта.