Древнее украинское блюдо для сытного перекуса: невероятные цыбуляники

Прекрасный вариант завтрака

Мы рассказывали, как готовить давний украинский десерт — соложеники. Из соленых блюд очень популярны были луковые оладьи.

Пышные и мягкие оладьи-пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом готовятся очень просто. Они не оседают и остаются такими же пышными даже после охлаждения. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

400 мл кефира

50 мл воды

2 яйца

350 г муки

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка соли (без горки)

4 вареных яйца

0,5 чайной ложки соды

2 столовые ложки растительного масла (в тесто)

небольшой пучок зеленого лука

масло (для жарки)

Способ приготовления:

Зелень мелко сечим. Яйца нарезаем маленькими кубиками. В кастрюльке смешиваем кефир и воду, перемешиваем, ставим в слабый огонь. Немного прогреваем содержимое, чтобы было теплым. Благодаря теплому кефиру оладьи будут пышными. Снимаем с огня. Яйца для теста немного взбиваем с солью и сахаром. Вливаем теплый кефир с водой. Всыпаем муку, тщательно перемешиваем – тесто должно быть достаточно густым, трудно сползать с ложки. В конце добавляем соду, перемешиваем. Вливаем масло, снова перемешиваем. Выкладываем в готовое тесто лук и яйца, перемешиваем. Жарим оладьи в разогретом масле на среднем огне, чтобы хорошо прожарились. Они должны быть золотистыми с обеих сторон. Готовые выкладываем на бумажное полотенце.

Оладьи получаются очень ароматными. К ним отлично подойдет соус на основе йогурта.