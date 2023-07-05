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Древнее украинское блюдо для сытного перекуса: невероятные цыбуляники

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти оладьи получаются чрезвычайно ароматными и вкусными
Эти оладьи получаются чрезвычайно ароматными и вкусными. Фото Порадниця

Прекрасный вариант завтрака

Мы рассказывали, как готовить давний украинский десерт — соложеники. Из соленых блюд очень популярны были луковые оладьи.

Пышные и мягкие оладьи-пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом готовятся очень просто. Они не оседают и остаются такими же пышными даже после охлаждения. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира
  • 50 мл воды
  • 2 яйца
  • 350 г муки
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка соли (без горки)
  • 4 вареных яйца
  • 0,5 чайной ложки соды
  • 2 столовые ложки растительного масла (в тесто)
  • небольшой пучок зеленого лука
  • масло (для жарки)

Способ приготовления:

  1. Зелень мелко сечим. Яйца нарезаем маленькими кубиками. В кастрюльке смешиваем кефир и воду, перемешиваем, ставим в слабый огонь.
  2. Немного прогреваем содержимое, чтобы было теплым. Благодаря теплому кефиру оладьи будут пышными. Снимаем с огня.
  3. Яйца для теста немного взбиваем с солью и сахаром. Вливаем теплый кефир с водой. Всыпаем муку, тщательно перемешиваем – тесто должно быть достаточно густым, трудно сползать с ложки. В конце добавляем соду, перемешиваем.
  4. Вливаем масло, снова перемешиваем. Выкладываем в готовое тесто лук и яйца, перемешиваем.
  5. Жарим оладьи в разогретом масле на среднем огне, чтобы хорошо прожарились. Они должны быть золотистыми с обеих сторон. Готовые выкладываем на бумажное полотенце.

Оладьи получаются очень ароматными. К ним отлично подойдет соус на основе йогурта.

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