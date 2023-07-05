Никогда лук не был более вкусным: рецепт необычного блюда, которое понравится с первого кусочка
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Фаршированный лук привлекает своей простотой, экономностью и интересным результатом!
Фаршировать можно не только привычные нам перец, кабачки или помидоры. Отличной альтернативой станет лук – этот овощ богат полезными витаминами и микроэлементами.
Фаршированный лук по рецепту "Попоїсти" будет отлично смаковать и как гарнир, и как закуска для праздничного стола или вкусный и быстрый ужин. Вы можете выбрать как желтый репчатый лук, так и красный. Главное – не забыть подсолить воду при варке лука, тогда овощ станет более мягким. Берем ингредиенты и начинаем готовить!
Как приготовить фаршированный лук
Ингредиенты:
- лук репчатый – 9 шт.;
- фарш – 300 г;
- рис – 1 ст.;
- булгур – 0.5 ст.;
- петрушка (зелень) – 10 веточек;
- чеснок – 3 зуб.;
- масло подсолнечное – 60 мл;
- томатная паста – 1 ч. л.;
- соль, перец черный молотый, перец чили, мята – по своему вкусу.
Для соуса:
- томатная паста — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное – 60 мл;
- вода – 2 ст. (окропление);
- соль – 1 ч. л.;
- масло сливочное 82,5% – 50 г;
- петрушка (зелень) – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук очистить, надрезать каждый до середины. Переложить все в кастрюлю, залить водой. Довести до кипения, убавить огонь и варить 15-20 минут до мягкости.
- В глубокой тарелке смешать фарш, 1 натертую на мелкой терке луковицу, сырой рис и булгур, нарезанную петрушку и чеснок. Влить растительное масло, томатную пасту, посолить и добавить специи. Перемешать до однородности.
- Слить воду, слегка остудить лук и разобрать его на слои. Каждый слой нафаршировать, завернуть, переложить в глубокую сковороду.
- Лук залить соусом из воды, томатной пасты, растительного масла. Сверху разложить кусочки сливочного масла и петрушки. Положить поверх фаршированного лука плоскую тарелку, накрыть крышкой. На медленном огне готовить 45-55 минут.
Фаршированный лук готов. Подавать его с любимым блюдом, например, с овощным салатом.