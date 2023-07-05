Никогда лук не был более вкусным: рецепт необычного блюда, которое понравится с первого кусочка

Фаршированный лук привлекает своей простотой, экономностью и интересным результатом!

Фаршировать можно не только привычные нам перец, кабачки или помидоры. Отличной альтернативой станет лук – этот овощ богат полезными витаминами и микроэлементами.

Фаршированный лук по рецепту "Попоїсти" будет отлично смаковать и как гарнир, и как закуска для праздничного стола или вкусный и быстрый ужин. Вы можете выбрать как желтый репчатый лук, так и красный. Главное – не забыть подсолить воду при варке лука, тогда овощ станет более мягким. Берем ингредиенты и начинаем готовить!

Как приготовить фаршированный лук

Ингредиенты:

лук репчатый – 9 шт.;

фарш – 300 г;

рис – 1 ст.;

булгур – 0.5 ст.;

петрушка (зелень) – 10 веточек;

чеснок – 3 зуб.;

масло подсолнечное – 60 мл;

томатная паста – 1 ч. л.;

соль, перец черный молотый, перец чили, мята – по своему вкусу.

Для соуса:

томатная паста — 1 ст. л.;

масло подсолнечное – 60 мл;

вода – 2 ст. (окропление);

соль – 1 ч. л.;

масло сливочное 82,5% – 50 г;

петрушка (зелень) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистить, надрезать каждый до середины. Переложить все в кастрюлю, залить водой. Довести до кипения, убавить огонь и варить 15-20 минут до мягкости. В глубокой тарелке смешать фарш, 1 натертую на мелкой терке луковицу, сырой рис и булгур, нарезанную петрушку и чеснок. Влить растительное масло, томатную пасту, посолить и добавить специи. Перемешать до однородности. Слить воду, слегка остудить лук и разобрать его на слои. Каждый слой нафаршировать, завернуть, переложить в глубокую сковороду. Лук залить соусом из воды, томатной пасты, растительного масла. Сверху разложить кусочки сливочного масла и петрушки. Положить поверх фаршированного лука плоскую тарелку, накрыть крышкой. На медленном огне готовить 45-55 минут.

Фаршированный лук готов. Подавать его с любимым блюдом, например, с овощным салатом.