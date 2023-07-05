Такие огурцы ест Йоулупукки зимой: хрустите с удовольствием по-финскому рецепту
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Такие огурцы будут радовать вас всю зиму
Маринованные огурцы – это отличная закуска на зиму. Каким бы разнообразием рецептур закусок на зиму ни был богатый интернет, но именно это блюдо все равно остается фаворитом у многих хозяев.
"Бабусині рецепти" рассказывают, как маринуют огурцы в Финляндии. Они получаются очень вкусными и хрустящими. Сколько вы не закроете таких огурчиков, вы съедите все и пожалеете, что этого мало. Так что берем ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить огурцы по-фински
Ингредиенты:
- огурцы – 2 кг;
- вода – 1,5 л;
- соль – 2 ст.л.;
- сахар – 100 г;
- уксус 9% – 100 мл;
- семена горчицы – 1 ч.л.;
- лавровый лист – 3 шт.
Способ приготовления:
- Нарезаем огурцы на кружочки шириной 2-3 см.
- В кастрюлю выливаем воду, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем.
- На среднем огне доводим будущий маринад до кипения, выливаем в жидкость уксус, высыпаем семена горчицы, кладем лавровые листья.
- Выкладываем в маринад огурцы, ждем 4 минуты, пока они поменяют цвет.
- Огурцы перекладываем вместе с маринадом в банки, плотно закрываем крышками. Оставляем огурцы по-фински в тепле на 12 часов под полотенцем.
Ешьте огурцы вместе с любимыми мясными или рыбными блюдами. Приятного аппетита!