Такие огурцы ест Йоулупукки зимой: хрустите с удовольствием по-финскому рецепту

Такие огурцы будут радовать вас всю зиму

Маринованные огурцы – это отличная закуска на зиму. Каким бы разнообразием рецептур закусок на зиму ни был богатый интернет, но именно это блюдо все равно остается фаворитом у многих хозяев.

"Бабусині рецепти" рассказывают, как маринуют огурцы в Финляндии. Они получаются очень вкусными и хрустящими. Сколько вы не закроете таких огурчиков, вы съедите все и пожалеете, что этого мало. Так что берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить огурцы по-фински

Ингредиенты:

огурцы – 2 кг;

вода – 1,5 л;

соль – 2 ст.л.;

сахар – 100 г;

уксус 9% – 100 мл;

семена горчицы – 1 ч.л.;

лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления:

Нарезаем огурцы на кружочки шириной 2-3 см. В кастрюлю выливаем воду, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем. На среднем огне доводим будущий маринад до кипения, выливаем в жидкость уксус, высыпаем семена горчицы, кладем лавровые листья. Выкладываем в маринад огурцы, ждем 4 минуты, пока они поменяют цвет. Огурцы перекладываем вместе с маринадом в банки, плотно закрываем крышками. Оставляем огурцы по-фински в тепле на 12 часов под полотенцем.

Ешьте огурцы вместе с любимыми мясными или рыбными блюдами. Приятного аппетита!