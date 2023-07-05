Фантастические летние кексы: готовим черничные мафины

Обязательно приготовьте, пока есть черника

Мы рассказывали, как готовить торт без выпечки. Но иногда хочется вкусного испеченного теста — на помощь приходят мафины.

Их просто готовить, да и не придется долго "танцевать" у духовки. Эти кексики с сезонной черникой очень просты и вкусны. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

150 г сливочного масла или маргарина

150 г сахара

4 яйца

2 чайные ложки разрыхлителя (или чайная ложка гашеной соды)

250–300 г муки

200 г черники

Способ приготовления:

Размягченное масло растереть с сахаром. Добавить яйца, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить некрутое тесто. Ягоды помыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы просохли. На них не должно оставаться ни капли воды. Добавить в тесто, аккуратно перемешать. Формочки смазать маслом и выложить в них тесто. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать около 30 минут. Затем дать остыть, вынуть из формочек и посыпать сахарной пудрой.

По желанию можно выпекать в большой форме, тогда время приготовления увеличивается до часа. Также мы рассказывали, как приготовить дома ягодный мармелад.