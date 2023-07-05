Укр

Фантастические летние кексы: готовим черничные мафины

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Идеальная выпечка в сезон ягод
Идеальная выпечка в сезон ягод. Фото shuba.life

Обязательно приготовьте, пока есть черника

Мы рассказывали, как готовить торт без выпечки. Но иногда хочется вкусного испеченного теста — на помощь приходят мафины.

Их просто готовить, да и не придется долго "танцевать" у духовки. Эти кексики с сезонной черникой очень просты и вкусны. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 150 г сахара
  • 4 яйца
  • 2 чайные ложки разрыхлителя (или чайная ложка гашеной соды)
  • 250–300 г муки
  • 200 г черники

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло растереть с сахаром. Добавить яйца, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить некрутое тесто.
  2. Ягоды помыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы просохли. На них не должно оставаться ни капли воды. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
  3. Формочки смазать маслом и выложить в них тесто. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
  4. Выпекать около 30 минут. Затем дать остыть, вынуть из формочек и посыпать сахарной пудрой.

По желанию можно выпекать в большой форме, тогда время приготовления увеличивается до часа. Также мы рассказывали, как приготовить дома ягодный мармелад.

Теги:
#Рецепт #маффины #Черника #Выпечка #Кексы