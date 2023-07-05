Фантастические летние кексы: готовим черничные мафины
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Обязательно приготовьте, пока есть черника
Мы рассказывали, как готовить торт без выпечки. Но иногда хочется вкусного испеченного теста — на помощь приходят мафины.
Их просто готовить, да и не придется долго "танцевать" у духовки. Эти кексики с сезонной черникой очень просты и вкусны. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла или маргарина
- 150 г сахара
- 4 яйца
- 2 чайные ложки разрыхлителя (или чайная ложка гашеной соды)
- 250–300 г муки
- 200 г черники
Способ приготовления:
- Размягченное масло растереть с сахаром. Добавить яйца, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить некрутое тесто.
- Ягоды помыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы просохли. На них не должно оставаться ни капли воды. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
- Формочки смазать маслом и выложить в них тесто. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекать около 30 минут. Затем дать остыть, вынуть из формочек и посыпать сахарной пудрой.
По желанию можно выпекать в большой форме, тогда время приготовления увеличивается до часа. Также мы рассказывали, как приготовить дома ягодный мармелад.