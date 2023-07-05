Пьяная курица: лучшего рецепта шашлыка не найти

Мясо получается очень сочным и вкусным

Мы делились рецептом идеального маринада для свинины. Что касается курятины, то для этого вида мяса действуют несколько иные правила.

Вместе с порталом "Советница" советуем замариновать курицу в пиве. Пивной маринад придает курильщику неповторимый вкус и нежный хлебный аромат.

Ингредиенты:

4 куриные грудки

340 мл пива

3 столовые ложки растительного масла

3 столовые ложки готовой горчицы

столовая ложка молотой паприки

чайная кровать соли

0,5 чайной ложки черного молотого перца

6 зубчиков чеснока

луковица

Способ приготовления:

Для маринада смешать в миске пиво с растительным маслом, горчицей, паприкой, солью, перцем и измельченным чесноком. Тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанный лук, перемешать руками, разминая дольки – чтобы лук пустил сок. Мясо нарезать на удобные кусочки. Сложить их в пластиковый пакет, залить маринадом. Убрать в холодильник минимум на 6 часов. (можно в сутки). Разогреть гриль. Жарить куриное филе на гриле до готовности.

С этим маринадом мясо остается сочным внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Также мы рассказывали, как приготовить быстрый томатный соус к шашлыку.