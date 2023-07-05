Пьяная курица: лучшего рецепта шашлыка не найти
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Мясо получается очень сочным и вкусным
Мы делились рецептом идеального маринада для свинины. Что касается курятины, то для этого вида мяса действуют несколько иные правила.
Вместе с порталом "Советница" советуем замариновать курицу в пиве. Пивной маринад придает курильщику неповторимый вкус и нежный хлебный аромат.
Ингредиенты:
- 4 куриные грудки
- 340 мл пива
- 3 столовые ложки растительного масла
- 3 столовые ложки готовой горчицы
- столовая ложка молотой паприки
- чайная кровать соли
- 0,5 чайной ложки черного молотого перца
- 6 зубчиков чеснока
- луковица
Способ приготовления:
- Для маринада смешать в миске пиво с растительным маслом, горчицей, паприкой, солью, перцем и измельченным чесноком. Тщательно перемешать.
- Добавить мелко нарезанный лук, перемешать руками, разминая дольки – чтобы лук пустил сок.
- Мясо нарезать на удобные кусочки. Сложить их в пластиковый пакет, залить маринадом. Убрать в холодильник минимум на 6 часов. (можно в сутки).
- Разогреть гриль. Жарить куриное филе на гриле до готовности.
С этим маринадом мясо остается сочным внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Также мы рассказывали, как приготовить быстрый томатный соус к шашлыку.