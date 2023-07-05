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Пьяная курица: лучшего рецепта шашлыка не найти

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальный маринад для курицы
Идеальный маринад для курицы. Фото klopotenko.com

Мясо получается очень сочным и вкусным

Мы делились рецептом идеального маринада для свинины. Что касается курятины, то для этого вида мяса действуют несколько иные правила.

Вместе с порталом "Советница" советуем замариновать курицу в пиве. Пивной маринад придает курильщику неповторимый вкус и нежный хлебный аромат.

Ингредиенты:

  • 4 куриные грудки
  • 340 мл пива
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 3 столовые ложки готовой горчицы
  • столовая ложка молотой паприки
  • чайная кровать соли
  • 0,5 чайной ложки черного молотого перца
  • 6 зубчиков чеснока
  • луковица

Способ приготовления:

  1. Для маринада смешать в миске пиво с растительным маслом, горчицей, паприкой, солью, перцем и измельченным чесноком. Тщательно перемешать.
  2. Добавить мелко нарезанный лук, перемешать руками, разминая дольки – чтобы лук пустил сок.
  3. Мясо нарезать на удобные кусочки. Сложить их в пластиковый пакет, залить маринадом. Убрать в холодильник минимум на 6 часов. (можно в сутки).
  4. Разогреть гриль. Жарить куриное филе на гриле до готовности.

С этим маринадом мясо остается сочным внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Также мы рассказывали, как приготовить быстрый томатный соус к шашлыку.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Шашлык #Маринад