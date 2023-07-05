Удивительный ягодный чизкейк: самый простой рецепт со смородиной
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Приготовьте его, пока есть ягоды
Мы делились рецептом вкусного орехового торта без выпечки. Следующий рецепт десерта будет немного сложнее, но все еще очень вкусным.
Пока есть смородина, приготовьте с ней вкусный чизкейк. С тестом возиться не придется — " Порадниц я" делится рецептом, в котором основа выполнена из песочного печенья.
Ингредиенты:
- 200 г печенья
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г сливочного сыра
- 160 г сахара
- 100 г сливок (30–33%)
- 20 г муки
- 3 яйца
- столовая ложка лимонного сока
- пакетик ванильного сахара (10 г)
- 200 г черной смородины
Дополнительно:
- 150 г сливок (33%)
- столовая ложка сахарной пудры
Способ приготовления:
- Для лепешки печенье измельчить. Масло растопить, влить в печенье, смешать.
- Высыпать крошки в разъемную форму, утрамбовать по дну и стенкам. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку, выпекать 15 мин., дать остыть.
- Для начинки смородину измельчить, затем протереть через сетчатый дуршлаг. Сливочный творог комнатной температуры положить в емкость, добавить яйца и взбить блендером (или размять творог с яйцами ручным венчиком).
- Добавить сливки, сахар, ванильный сахар, муку, лимонный сок, хорошо перемешать до однородности (не взбивать). Добавить ягодную массу, перемешать.
- Перелить массу в форму. Для выпечки нужно сделать водяную баню: налить кипяток в большую форму, которую поставить под чизкейк.
- Поставить в разогретую до 160 градусов духовку на 50-70 мин. Готовый чизкейк оставить в духовке (дверцу немного открыть), чтобы остыл, затем обязательно поставить в холодильник на ночь.
Если хотите дополнительно украсить десерт, взбейте сливки с сахарной пудрой и выложите крем сверху с помощью кулинарного мешка. Также мы делились рецептом домашнего ягодного мармелада.