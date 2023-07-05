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Удивительный ягодный чизкейк: самый простой рецепт со смородиной

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот легкий торт идеален для летнего празднования.
Этот легкий торт идеален для летнего празднования.. Фото Ням-ням за 5 минут

Приготовьте его, пока есть ягоды

Мы делились рецептом вкусного орехового торта без выпечки. Следующий рецепт десерта будет немного сложнее, но все еще очень вкусным.

Пока есть смородина, приготовьте с ней вкусный чизкейк. С тестом возиться не придется — " Порадниц я" делится рецептом, в котором основа выполнена из песочного печенья.

Ингредиенты:

  • 200 г печенья
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г сливочного сыра
  • 160 г сахара
  • 100 г сливок (30–33%)
  • 20 г муки
  • 3 яйца
  • столовая ложка лимонного сока
  • пакетик ванильного сахара (10 г)
  • 200 г черной смородины

Дополнительно:

  • 150 г сливок (33%)
  • столовая ложка сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Для лепешки печенье измельчить. Масло растопить, влить в печенье, смешать.
  2. Высыпать крошки в разъемную форму, утрамбовать по дну и стенкам. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку, выпекать 15 мин., дать остыть.
  3. Для начинки смородину измельчить, затем протереть через сетчатый дуршлаг. Сливочный творог комнатной температуры положить в емкость, добавить яйца и взбить блендером (или размять творог с яйцами ручным венчиком).
  4. Добавить сливки, сахар, ванильный сахар, муку, лимонный сок, хорошо перемешать до однородности (не взбивать). Добавить ягодную массу, перемешать.
  5. Перелить массу в форму. Для выпечки нужно сделать водяную баню: налить кипяток в большую форму, которую поставить под чизкейк.
  6. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку на 50-70 мин. Готовый чизкейк оставить в духовке (дверцу немного открыть), чтобы остыл, затем обязательно поставить в холодильник на ночь.

Если хотите дополнительно украсить десерт, взбейте сливки с сахарной пудрой и выложите крем сверху с помощью кулинарного мешка. Также мы делились рецептом домашнего ягодного мармелада.

Теги:
#Рецепт #Смородина #Десерт #Чизкейк