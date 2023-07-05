Удивительный ягодный чизкейк: самый простой рецепт со смородиной

Приготовьте его, пока есть ягоды

Мы делились рецептом вкусного орехового торта без выпечки. Следующий рецепт десерта будет немного сложнее, но все еще очень вкусным.

Пока есть смородина, приготовьте с ней вкусный чизкейк. С тестом возиться не придется — " Порадниц я" делится рецептом, в котором основа выполнена из песочного печенья.

Ингредиенты:

200 г печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г сливочного сыра

160 г сахара

100 г сливок (30–33%)

20 г муки

3 яйца

столовая ложка лимонного сока

пакетик ванильного сахара (10 г)

200 г черной смородины

Дополнительно:

150 г сливок (33%)

столовая ложка сахарной пудры

Способ приготовления:

Для лепешки печенье измельчить. Масло растопить, влить в печенье, смешать. Высыпать крошки в разъемную форму, утрамбовать по дну и стенкам. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку, выпекать 15 мин., дать остыть. Для начинки смородину измельчить, затем протереть через сетчатый дуршлаг. Сливочный творог комнатной температуры положить в емкость, добавить яйца и взбить блендером (или размять творог с яйцами ручным венчиком). Добавить сливки, сахар, ванильный сахар, муку, лимонный сок, хорошо перемешать до однородности (не взбивать). Добавить ягодную массу, перемешать. Перелить массу в форму. Для выпечки нужно сделать водяную баню: налить кипяток в большую форму, которую поставить под чизкейк. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку на 50-70 мин. Готовый чизкейк оставить в духовке (дверцу немного открыть), чтобы остыл, затем обязательно поставить в холодильник на ночь.

Если хотите дополнительно украсить десерт, взбейте сливки с сахарной пудрой и выложите крем сверху с помощью кулинарного мешка. Также мы делились рецептом домашнего ягодного мармелада.